Κάηκε το σπίτι του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό: Η συγκλονιστική ανάρτηση του γιου του

Ένα βαρύ προσωπικό πλήγμα βιώνει ο Τάσος Χαλκιάς, καθώς το εξοχικό της οικογένειάς του στο Πόρτο Γερμενό καταστράφηκε ολοσχερώς από τη μεγάλη πυρκαγιά.

Η καταστροφική πυρκαγιά που σαρώνει το Πόρτο Γερμενό δεν άφησε ανεπηρέαστη ούτε την οικογένεια του Τάσου Χαλκιά, καθώς το εξοχικό τους παραδόθηκε στις φλόγες.

Το θλιβερό νέο έκανε γνωστό ο γιος του ηθοποιού, Άρης Χαλκιάς, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία από το καμένο σπίτι, συνοδεύοντάς την με λόγια που αποτυπώνουν το μέγεθος της απώλειας.

H ανάρτηση

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο, πένθος», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η περίπτωση του Τάσου Χαλκιά είναι μία μόνο από τις δεκάδες που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα στο Πόρτο Γερμενό. Η φωτιά πέρασε μέσα από κατοικημένες περιοχές, καταστρέφοντας σπίτια, εξοχικές κατοικίες και περιουσίες ανθρώπων που μέσα σε λίγες ώρες είδαν τους κόπους μιας ζωής να γίνονται στάχτη. Την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών, ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για περισσότερες από 100 κατοικίες που έχουν υποστεί ολική ή μερική καταστροφή, με την περιοχή να μετρά ακόμη τις πληγές της.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ