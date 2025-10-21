Η ιστορία των αδελφών από την Αλβανία: Πώς από ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην Αγγλία έγιναν αυτοκράτορες της κοκαΐνης (vid)

Πώς τα αδέλφια από την Αλβανία ξεκίνησαν την αυτοκρατορία κοκαΐνης αξίας 385 εκατ. ευρώ από ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στο Μπόρνμουθ.

Τρία αδέλφια από την Αλβανία κατάφεραν να χτίσουν την δική τους αυτοκρατορία στην Αγγλία τραβώντας πάνω τους όλα τα βλέμματα της δημοσιότητας. Πριν μερικές εβδομάδες οι δύο από τους τέσσερις αδελφούς της οικογένειας Hoxhosmani οδηγήθηκαν στο δικαστήριο στα Τίρανα, κατηγορούμενοι για συνωμοσία με σκοπό τη διακίνηση κοκαΐνης αξίας 385 εκατομμυρίων ευρώ από τη Λατινική Αμερική προς τη Βρετανία και την Ε.Ε.

Λίγο νωρίτερα, το καλοκαίρι, ο Klevis Hoxhosmani κατέβαινε καλοντυμένος από μια Rolls-Royce στο Μονακό και φαινόταν να ξεχειλίζει από πάνω του η υπερηφάνεια, καθώς τα φώτα έπεφταν πάνω του. Στο πλευρό του ήταν η εντυπωσιακή σύντροφός του, κόρη πρώην Αλβανού υπουργού.

Ήταν απλώς ένα από τα πολλά πολυτελή ταξίδια που απολάμβανε τα τελευταία χρόνια, καθώς ο 37χρονος και ο αδελφός του Artur, επιχειρηματικός του συνέταιρος, πετούσαν μεταξύ Λονδίνου, Ντουμπάι, Νότιας Γαλλίας και Αλβανίας.

Τα «αυτοδημιούργητα» αδέλφια και η χλιδάτη ζωή

Για κάποιον που δεν τους γνώριζε, η ιστορία τους έμοιαζε με ένα εξαιρετικό παράδειγμα ανθρώπων που, μέσα από σκληρή δουλειά και επιμονή, ξέφυγαν από τη φτώχεια των Βαλκανίων. Οι αδελφοί διατηρούσαν μια σειρά επιχειρήσεων και είχαν χαρτοφυλάκιο πολυτελών διαμερισμάτων και βιλών όχι μόνο στις ακριβότερες περιοχές των Τιράνων, αλλά και στη ραγδαία αναπτυσσόμενη «Πράσινη Ακτή» της Αλβανίας, στις ακτές του Ιονίου.

Ο ένας από αυτούς είχε ακόμη και ένα γιοτ στο Ντουμπάι, το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, αποτελούσε μαγνήτη για όμορφες influencer, που συχνά καλούνταν σε πολυτελή πάρτι πάνω στο σκάφος. Ωστόσο, η χλιδάτη ζωή φαίνεται να τελείωσε απότομα, καθώς όπως αποκαλύφθηκε, η επιτυχία τους στηριζόταν σε πολύ πιο σκοτεινά θεμέλια. Λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσίευση του βίντεο με τη Rolls-Royce, οι αλβανικές αρχές συνέλαβαν τους Klevis και Artur Hoxhosmani με την κατηγορία ότι διηύθυναν μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Η αυτοκρατορία της κοκαΐνης

Οι δύο από τους τέσσερις αδελφούς, που γεννήθηκαν στην βιομηχανική πόλη Μπουρέλ της Αλβανίας στα τελευταία χρόνια του σκληρού κομμουνιστικού καθεστώτος, οδηγήθηκαν πριν λίγες εβδομάδες στο δικαστήριο στα Τίρανα, κατηγορούμενοι για συνωμοσία με σκοπό τη διακίνηση κοκαΐνης αξίας 385 εκατομμυρίων ευρώ από τη Λατινική Αμερική προς τη Βρετανία και την Ε.Ε.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι οι δύο αδελφοί έλεγχαν ένα άκρως οργανωμένο πανευρωπαϊκό δίκτυο τουλάχιστον 16 ατόμων, με διασυνδέσεις στη Βρετανία, που δραστηριοποιούνταν στις «διεθνείς αγορές εγκλήματος». Τα ναρκωτικά φέρεται να μεταφέρονταν κρυμμένα σε φορτία νόμιμων εμπορευμάτων, όπως μπανάνες ή κακάο, με φορτηγά εξαγωγικών εταιρειών που φαίνονταν απολύτως νόμιμες.

Τα έσοδα, σύμφωνα με τους ερευνητές, ξεπλένονταν μέσω επενδύσεων σε ακίνητα και πολυτελή περιουσιακά στοιχεία. Οι αλβανικές αρχές έχουν ήδη κατασχέσει γιοτ, στόλο πολυτελών αυτοκινήτων (ανάμεσά τους ένα Mercedes-Benz AMG G63 αξίας άνω των 161.000 ευρώ) καθώς και ένα ρολόι Rolex και ένα Richard Mille.

H μετανάστευση στην Αγγλία και το χτίσιμο της αυτοκρατορίας

Μια έρευνα της Daily Mail αποκαλύπτει ότι τα αδέλφια Hoxhosmani ξεκίνησαν να χτίζουν την υποτιθέμενη αυτοκρατορία τους αφού εγκαταστάθηκαν στη Βρετανία, όπου όπως έλεγαν στους γνωστούς τους, σκόπευαν να ζητήσουν άσυλο. Οι δυο τους εγκαταστάθηκαν στο Ντόρσετ, με τους ντόπιους να τους περιέγραφαν ως «τους χειρότερους γείτονες που μπορούσε να φανταστεί κανείς».

Ο Klevis έχει στο μεταξύ καταδικαστεί επανειλημμένα, μεταξύ άλλων για ξυλοδαρμό γυναίκας, ενώ σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εσωτερικών υπήρχε σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα εις βάρος του για υποθέσεις ναρκωτικών την εποχή της σύλληψής του στην Αλβανία. Πηγές της αλβανικής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο είπαν στη Daily Mail ότι οι αδελφοί Hoxhosmani μετανάστευσαν στη Βρετανία, ο Artur γύρω στο 1999 και ο Klevis μερικά χρόνια αργότερα.

Το Υπουργείο Εσωτερικών διαθέτει αρχείο αίτησης ασύλου για τον Artur, με διαφορετική ημερομηνία γέννησης, ώστε να δυσκολευτούν οι έλεγχοι. Ο Klevis επίσης, φέρεται να έδωσε μάχη να παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από προσπάθεια της κυβέρνησης να ανατρέψει την απόφαση ενός δικαστηρίου υπέρ του.

Μέχρι το 2013, οι αδελφοί ζούσαν στο Μπόρνμουθ, όπου ο Klevis διηύθυνε το Crystal Hand Carwash. Παράλληλα είχε ένα κατάστημα ελαστικών και ακόμη είναι δηλωμένος ως διευθυντής σε καφετέρια στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με τα δημόσια αρχεία, μετακόμιζαν συχνά σε διάφορα σπίτια, με μία από τις μακρύτερες παραμονές τους σε έναν ήσυχο δρόμο, την Hill View Road, στην περιοχή Redhill.

Οι ενοχλητικοί νέοι γείτονες

Γείτονες ωστόσο, περιέγραψαν τις σκηνές τρόμου: καταστροφές στο σπίτι, βρωμιά, συνεχείς επισκέψεις της αστυνομίας, φωνές και καυγάδες. Το 2014, ο 26χρονος τότε Klevis παραδέχθηκε στο δικαστήριο ότι χτύπησε μια γυναίκα. Του επιβλήθηκε 29ήμερη κοινοτική ποινή και πρόστιμο 144 ευρώ. Είχε επίσης καταδικαστεί για παραβίαση άδειας οδήγησης με Mercedes και πρόστιμο 230 ευρώ.

Παράλληλα, υπήρχαν υποψίες για πολύ πιο σοβαρές δραστηριότητες. Γείτονες θυμούνται πολυτελή αυτοκίνητα, άνδρες που ερχόντουσαν νύχτα μέρα, ακόμη και Lamborghini έξω από το σπίτι. Οι αδελφοί τελικά μετακόμισαν αλλού, προς ανακούφιση όλων.

Το δίκτυο κοκαΐνης και τα μηνύματα που τους «έκαψαν»

Οι Αλβανοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι μέσα σε λίγα χρόνια οι Hoxhosmani είχαν δημιουργήσει ένα διεθνές δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης που «πλημμύριζε» τη Βρετανία. Σε υποκλαπείσες επικοινωνίες, φέρονται να συντόνιζαν αποστολή 250 κιλών κοκαΐνης που κατασχέθηκε στη Γαλλία το 2020, καθ’ οδόν προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Artur, σε μήνυμά του έγραψε: «Γ... το κράτος». Σε άλλα μηνύματα αποκαλούν τη Βρετανία «το νησί» και δίνουν εντολές να μεταφερθούν χρήματα στην Αγγλία.

Τα μηνύματα αυτά αποτέλεσαν καθοριστικό στοιχείο στο κατηγορητήριο της Ειδικής Δομής κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK) στην Αλβανία, που περιγράφει το δίκτυο ως «ιεραρχικά οργανωμένο και με εξειδικευμένους ρόλους». Η οργάνωση, όπως αναφέρουν οι εισαγγελείς, είχε επαφές στη Λατινική Αμερική για τη συσκευασία και αποστολή των ναρκωτικών, καθώς και διεφθαρμένους τελωνειακούς υπαλλήλους σε λιμάνια του Βελγίου και της Ολλανδίας, διευκολύνοντας τη διέλευση των φορτίων.

Αφού τα ναρκωτικά έφταναν στην Ευρώπη, μεταφέρονταν οδικώς στη Γαλλία και στη συνέχεια μέσω της Σήραγγας της Μάγχης στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα παραλάμβαναν τοπικά κυκλώματα διανομής. Τα τεράστια ποσά χρημάτων που απέφεραν μεταφέρονταν μέσω του συστήματος Hawala, ενός ανεπίσημου δικτύου μεταφοράς χρημάτων που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και δεν αφήνει ίχνη στο τραπεζικό σύστημα.

Η οργάνωση συντόνιζε όλες τις επιχειρήσεις μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής Sky ECC, παρόμοιας με το διαβόητο EncroChat, που χρησιμοποιούσαν εγκληματίες σε «πειραγμένα» κινητά. Ωστόσο, όπως και το EncroChat το 2020, έτσι και το Sky ECC παραβιάστηκε από την αστυνομία το 2022, αποκαλύπτοντας χιλιάδες μηνύματα.

Η επιχείρηση, με συμμετοχή και Βρετανών αξιωματούχων της National Crime Agency, οδήγησε στην αποκάλυψη των δραστηριοτήτων των Hoxhosmani και τελικά στη σύλληψή τους το καλοκαίρι του 2024. Σήμερα βρίσκονται προφυλακισμένοι στις αλβανικές φυλακές, αναμένοντας τη δίκη τους...