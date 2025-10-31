«Αλλού αυτά, όχι σε εμένα»: Έξαλλος ο Λιάγκας έκλεισε τη σύνδεση με τον Ποτσέπη λόγω ελληνικής σημαίας

Στην εκπομπή «Πρωινό», ο Γιώργος Λιάγκας διέκοψε τη ζωντανή σύνδεση με τον Τάσο Ποτσέπη όταν ο δικηγόρος του, του έβαλε την ελληνική σημαία, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση πρέπει να συζητηθεί σοβαρά και όχι ως σόου.

Ένταση υπήρξε στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης με τον Τάσο Ποτσέπη, ο οποίος αποπέμπεται από την αστυνομική υπηρεσία λόγω χαμηλής βαθμολογίας.

Η ένταση προκλήθηκε μόλις ο δικηγόρος του Ποτσέπη, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, έβαλε την ελληνική σημαία στους ώμους του πελάτη του. Ακολούθως, ο συνήγορός του άρχισε να αναφέρεται στις υπηρεσίες του Ποτσέπη προς την πατρίδα, με τον Γιώργο Λιάγκα να αντιδρά έντονα και να διακόπτει τη σύνδεση πριν καν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των δύο.

«Σας παρακαλώ πολύ τώρα! Μόνο ο κύριος Ποτσέπης έχει το δικαίωμα να φορά την ελληνική σημαία; Εγώ ήθελα να αντιμετωπίσουμε σοβαρά το θέμα και εσείς το γελοιοποιείτε», ανέφερε ο Λιάγκας, προσθέτοντας ότι η εκπομπή δεν πρέπει να μετατρέπεται σε επίδειξη «ποιος είναι περισσότερο Έλληνας».

«Κλείστε τον, δεν τον θέλω!»

Ο δικηγόρος προσπάθησε να απαντήσει ότι κάθε Έλληνας έχει δικαίωμα να υπερασπίζεται την πατρίδα του, αλλά ο παρουσιαστής επέμεινε: «Μπορείτε να την βγάλετε σας παρακαλώ; Κλείστε τον, δεν τον θέλω! Μου είπατε ότι είναι σοβαρό θέμα και έτσι θέλαμε να το αντιμετωπίσουμε, όχι σαν σόου. Αυτά να πάτε να τα κάνετε αλλού, όχι σε μένα. Σε μένα δεν περνάνε αυτά».

Ο Λιάγκας κατέληξε τονίζοντας τη σημασία του σεβασμού προς την ελληνική σημαία, λέγοντας ότι η χρήση της για επιχειρήματα προσωπικής προβολής υποτιμά την αξία της: «Την τιμούμε, αλλά μη την ευτελίζουμε».

