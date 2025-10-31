Μελίσα: Πιλότος πετά στο μάτι του «Τυφώνα του Αιώνα» και χαρίζει ασύλληπτες εικόνες

Ένας πιλότος της NOAA ρίσκαρε τη ζωή του πετώντας στο μάτι του τυφώνα Μελίσα - κατηγορίας 5. Δείτε τις εντυπωσιακές εικόνες από το εσωτερικό του «τυφώνα του αιώνα».

Ένας πιλότος της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) πήρε το ρίσκο να πετάξει κατευθείαν στο μάτι του «Τυφώνα του Αιώνα», Μελίσα, για να καταγράψει μοναδικές εικόνες από το εσωτερικό του φαινομένου. Το τολμηρό αυτό εγχείρημα συνέπεσε με τη στιγμή που ο κυκλώνας είχε φτάσει στην κατηγορία 5, αγγίζοντας μέγιστη διατηρούμενη ταχύτητα ανέμων 295 χιλιομέτρων την ώρα, καθώς κινείτο απειλητικά προς τις ακτές της Τζαμάικα.

Για την αποστολή χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικά εξοπλισμένο Lockheed WC-130 (μια τροποποιημένη έκδοση του C-130 Hercules) σχεδιασμένο να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι επιστήμονες της NOAA εκτόξευσαν μετεωρολογικούς αισθητήρες απευθείας στον πυρήνα του τυφώνα, προκειμένου να συλλέξουν κρίσιμα δεδομένα για τη δομή και τη συμπεριφορά του.

This footage from inside the eye of Category 5 Hurricane Melissa might be the most jaw-dropping video ever captured of a hurricane’s eye, showcasing the infamous “stadium effect." pic.twitter.com/AEhj2g2Ban — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) October 27, 2025

Τα πλάνα που κατέγραψε το πλήρωμα κόβουν την ανάσα: το αεροσκάφος φαίνεται να διαπερνά στρώματα στροβιλιζόμενων νεφών, προτού εισέλθει στο «μάτι» του κυκλώνα – μια ζώνη απρόσμενης νηνεμίας και καθαρού ουρανού, περικυκλωμένη από τείχη σύννεφων δεκάδων χιλιομέτρων. Οι εικόνες αποκαλύπτουν για πρώτη φορά, με τέτοια καθαρότητα, τη δυναμική της εσωτερικής δομής ενός τυφώνα κατηγορίας 5.

Η Τζαμάικα βρέθηκε στο επίκεντρο της καταστροφής, με τις αρχές να κάνουν λόγο για «πρωτοφανές φαινόμενο» στην ιστορία της χώρας. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις ζημιές παραμένουν ασαφείς, καθώς εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και καταστροφές στις υποδομές δυσχεραίνουν την επικοινωνία και την πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές.

Η αποστολή της NOAA θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες αλλά και πιο αποκαλυπτικές επιχειρήσεις στην ιστορία της μετεωρολογικής έρευνας. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση των μοντέλων πρόγνωσης και στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία γίνονται ολοένα και συχνότερα τα τελευταία χρόνια.

