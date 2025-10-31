Τέσσερα χρόνια δουλεύει χωρίς μισθό: Η ιστορία του 27χρονου με αυτισμό που ζητά μόνο δικαιοσύνη

Ο Τομ Μπόιντ, 27 ετών με αυτισμό, εργάζεται τέσσερα χρόνια σε κατάστημα Waitrose χωρίς μισθό. Η οικογένειά του ζητά δικαιοσύνη για την αδικία που αντιμετωπίζει.

Ένας 27χρονος άνδρας από το Μάντσεστερ εργάζεται για περισσότερα από τέσσερα χρόνια σε κατάστημα της αλυσίδας Waitrose, χωρίς να έχει λάβει ούτε μία λίρα. Παρότι εκπαιδεύεται και εκτελεί τα καθήκοντά του με συνέπεια, η εταιρεία αρνείται να του καταβάλει μισθό, επικαλούμενη ότι «δεν μπορεί να εκτελέσει πλήρως τον ρόλο» του.

Ο Τομ Μπόιντ, που πάσχει από Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), εργάζεται τα πρωινά ως αποθηκάριος στο παντοπωλείο, βοηθώντας στη διανομή και την τακτοποίηση προϊόντων. Όπως αναφέρει η μητέρα του στη Manchester Evening News, ο γιος της έχει προσφέρει «περισσότερες από 600 ώρες εργασίας» εθελοντικά, όχι για το χρήμα, αλλά επειδή «ήθελε να ανήκει κάπου, να συνεισφέρει και να νιώθει ότι κάνει τη διαφορά».

«Ψυχρή και απαξιωτική»

Παρά τη σταθερή παρουσία του και τις θετικές εντυπώσεις που άφησε στους συναδέλφους του, η οικογένεια του Τομ βρέθηκε μπροστά σε μια κατάσταση και συμπεριφορά που περιγράφεται ως «ψυχρή και απαξιωτική». Όταν ρώτησαν αν υπήρχε πιθανότητα να του δοθούν μερικές ώρες αμειβόμενης εργασίας, όχι ως πράξη φιλανθρωπίας αλλά ως αναγνώριση της προσπάθειάς του, η διοίκηση φέρεται να απάντησε αρνητικά.

«Δεν μπορούμε να τον αφήνουμε να κάνει ό,τι θέλει», ήταν η φράση που -όπως λέει η μητέρα του- ειπώθηκε από τον διευθυντή του καταστήματος. Μια φράση που έπεσε... βαριά σε μια οικογένεια που ζητά απλώς σεβασμό, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.

Έντονες οι αντιδράσεις

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη Βρετανία, με πολλούς να ζητούν από τη Waitrose να επανεξετάσει τη στάση της. Νομικοί κύκλοι υπενθυμίζουν ότι, βάσει της βρετανικής νομοθεσίας, η μη αμειβόμενη εργασία σε πλαίσιο συνεχούς απασχόλησης είναι παράνομη, ακόμη κι αν ο εργαζόμενος συμμετέχει αρχικά σε εκπαιδευτικό ή υποστηρικτικό πρόγραμμα.

Η οικογένεια του Τομ επιμένει πως δεν επιδιώκει αντιπαράθεση, αλλά αναγνώριση. Όπως λένε, «η εργασία του Τομ αξίζει να αναγνωριστεί, όπως συμβαίνει σε όλους μας».

