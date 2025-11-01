Οι σεξουαλικές αποκαλύψεις της Demi Moore μετά την παραδοχή ότι απάτησε τον σύζυγό της τη νύχτα πριν από τον γάμο τους

Η Demi Moore δεν δίστασε να αποκαλύψει πράγματα για την προσωπική της ζωή.

Η Demi Moore τράβηξε ξανά πάνω της την παγκόσμια προσοχή, αλλά αυτή τη φορά, όχι για κάποιον κινηματογραφικό ρόλο. Πρόσφατα ανακηρύχθηκε μία από τις Παγκόσμιες Γυναίκες της Χρονιάς του περιοδικού Glamour, και στα 62 της χρόνια έχει γίνει σύμβολο αυτοαποδοχής, ανθεκτικότητας, καλλιτεχνικής αναγέννησης και φυσικά ειλικρίνειας.

Μιλώντας στο Glamour UK, η Moore αναφέρθηκε στο πώς έχει καταφέρει να χτίσει τη δική της αίσθηση εσωτερικής γαλήνης, αποδίδοντας τα εύσημα στον καθημερινό διαλογισμό, τον χρόνο που περνά στο σπίτι της στο Άινταχο και στη μικροσκοπική της τσιουάουα, την Pilaf, που τη βοηθούν να παραμένει προσγειωμένη.

Η σταρ του Χόλιγουντ είπε: «Δεν θα άλλαζα τίποτα με όλα όσα έχω περάσει και είναι πολλά. Αυτό που νιώθω ότι έχω πια και σίγουρα δεν είχα όταν ήμουν νεότερη, είναι η ελευθερία να ξέρω ότι δεν χρειάζεται να έχω όλες τις απαντήσεις».

Ωστόσο, παρά τη σημερινή της ηρεμία, το παρελθόν της ηθοποιού χαρακτηρίζεται από μια εντυπωσιακή ειλικρίνεια, ιδιαίτερα όσον αφορά τις σχέσεις και τη σεξουαλικότητά της.

Απιστία τη νύχτα πριν από τον γάμο

Στην αυτοβιογραφία της Inside Out (2019), η Demi Moore αποκάλυψε ότι την παραμονή του πρώτου της γάμου με τον μουσικό Freddy Moore το 1981, πήρε μια απόφαση που την στοίχειωσε για χρόνια.

Έγραψε: «Τη νύχτα πριν παντρευτούμε, αντί να γράφω τους όρκους μου, τηλεφωνούσα σε έναν άντρα που είχα γνωρίσει σε κινηματογραφικό γύρισμα… Το έσκασα από το πάρτι με τις φίλες μου και πήγα στο διαμέρισμά του». Και συνέχισε: «Γιατί το έκανα αυτό; Επειδή ένιωθα ότι δεν υπήρχε χώρος να αμφισβητήσω ό,τι είχα ήδη βάλει σε κίνηση. Δεν μπορούσα να ξεφύγω από τον γάμο, αλλά μπορούσα να τον σαμποτάρω».

Η φαντασίωση του συζύγου της που έγινε πραγματικότητα

Η ειλικρίνειά της, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Η Moore ισχυρίστηκε επίσης ότι «αφαίρεσε την παρθενιά» του Jon Cryer, του πρωταγωνιστή του Two and a Half Men, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας No Small Affair τη δεκαετία του ’80. Ο Cryer αργότερα διέψευσε τον ισχυρισμό, δηλώνοντας όμως πως τρέφει «μόνο αγάπη γι’ αυτήν και καμία απολύτως μετάνοια».

Χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Ashton Kutcher, η Moore αποκάλυψε ότι δέχτηκε να πραγματοποιήσει μια από τις φαντασιώσεις του, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη σχέση τους. Έγραψε στα απομνημονεύματά της: «Τον έβαζα πάντα πρώτο. Έτσι, όταν εξέφρασε τη φαντασίωσή του να φέρουμε ένα τρίτο άτομο στο κρεβάτι μας, δεν είπα όχι. Ήθελα να του δείξω πόσο υπέροχη και διασκεδαστική μπορούσα να είμαι».

Αργότερα, παραδέχτηκε ότι η εμπειρία αυτή «μπέρδεψε τα όρια» της σχέσης τους και, σύμφωνα με τον Kutcher, «σε κάποιο βαθμό δικαιολόγησε όσα έκανε εκείνος».

Το 2020, η Moore διοχέτευσε την γνωστή της ειλικρίνεια στη σειρά ήχου Dirty Diana, ένα ερωτικό δράμα που εξερευνά τις γυναικείες σεξουαλικές φαντασιώσεις. Είπε στο Vanity Fair: «Υπάρχουν στιγμές που με κατακλύζει η παλιά μου νοοτροπία… που νιώθω λίγο άβολα ή ντροπαλά. Αλλά πρέπει να σταματώ και να ρωτώ τον εαυτό μου: “Γιατί; Γιατί νιώθω έτσι; Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό”».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ