Αχώριστοι η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντ: Μετά τις διακοπές στη Χαβάη, για δείπνο στο Τόκιο

Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι όλα δείχνουν πως αποτελούν το νέο αγαπημένο μας ζευγάρι της διεθνούς showbiz.

Όλο και πυκνώνουν οι κοινές εμφανίσεις της Κένταλ Τζένερ και του Τζέικομπ Ελόρντι, με τα δημοσιεύματα να μιλούν πια επισήμως για το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ. Το μοντέλο και ο ηθοποιός έχουν έρθει κοντά εδώ και μερικές εβδομάδες, απολαμβάνοντας τον χρόνο που αφιερώνει ο ένας στον άλλον. Οι διακοπές στη Χαβάη πυροδότησαν τις φήμες περί σχέσης και τώρα, ένα δείπνο στο Τόκιο, έρχεται να επιβεβαιώσει πως οι δυο τους είναι μαζί και, μάλιστα, full in love.

Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι επισκέφτηκαν το εστιατόριο Udon Shin, όπως αποκάλυψαν οι ιδιοκτήτες μέσα από μια ανάρτηση στα social media. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί τους μετά το τέλος του γεύματος, με τον ηθοποιό να ακουμπά τρυφερά τον ώμο του μοντέλου. Οι δυο τους, φορώντας ασορτί μαύρα t-shirts, πόζαραν στον φακό χαμογελαστοί και ευδιάθετοι.

