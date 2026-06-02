Στο ταραγμένο μυαλό της Μέριλιν Μονρό: 100 χρόνια από τη γέννησή της θρυλικής σταρ του Χόλιγουντ

Εκατό χρόνια χρόνια από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρό, λίγοι γνωρίζουν ότι οι ψυχικές της δυσκολίες την οδήγησαν να πιστέψει ότι η γενεαλογική της γραμμή ήταν καταραμένη και ότι θα έμπαινε σε ίδρυμα. Ο βιογράφος της, Άντριου Γουίλσον, εξετάζει τον αγώνα της ζωής της και τι αποκαλύπτουν στην πραγματικότητα αδημοσίευτες επιστολές από τον τελευταίο ψυχαναλυτή της.

Xθες (1/6) συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρό , μια επέτειος που τιμήθηκε μεταξύ άλλων με μια μεγάλη έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων, μια σειρά ταινιών, αλλά και την έκδοση μιας σειράς βιβλίων μεταξύ των οποίων και το " I Wanna Be Loved By You - Marilyn Monroe, A Life in 100 Takes" του Άντριου Γουίλσον.

Μία από αυτές τις 100 «λήψεις» – στιγμιότυπα από τη ζωή της σούπερ σταρ – είναι μια πτυχή της βιογραφίας της που συχνά παραβλέπεται: η υποστήριξή της σε όσους, όπως και η ίδια, υπέφεραν από προβλήματα ψυχικής υγείας .Τώρα, αυτή η άγνωστη μέχρι σήμερα κληρονομιά τιμάται με την έναρξη του Προγράμματος Ψυχικής Υγείας της Μέριλιν Μονρό για τις Τέχνες στο νοσοκομείο Mount Sinai στη Νέα Υόρκη.

