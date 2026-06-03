Τζένιφερ Λόπεζ: Μαγνήτισε τα βλέμματα στην πρεμιέρα της με μία εντυπωσιακή haute couture δημιουργία

Η Τζένιφερ Λόπεζ κέρδισε την προσοχή όλων με το “αναγεννησιακό” και άκρως σέξι φόρεμά της.

Η Τζένιφερ Λόπεζ επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά, γιατί θεωρείται μία από τις πιο καλοντυμένες γυναίκες του Χόλιγουντ, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα της νέας ταινίας της «Office Romance», η οποία φιλοξενήθηκε στο Regal Union Square της Νέας Υόρκης.

Η λατίνα star περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της, Μπρετ Γκόλντσταϊν, κλέβοντας την παράσταση με την haute couture δημιουργία που επέλεξε να φορέσει. Αυτή η άκρως εντυπωσιακή τουαλέτα, που ανήκει στη συλλογή της σχεδιάστριας Miss Sohee, αναδείκνυε τη σιλουέτα της με τον καλύτερο τρόπο. Άλλωστε, μια εικόνα ίσον με χίλιες λέξεις.

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