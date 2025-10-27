Σάλος με την ανάρτηση Πολάκη για τον Σαββόπουλο: «Καλά κάναμε και δεν πήγαμε στην κηδεία»

Ο Παύλος Πολάκης σχολιάζει την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, υπενθυμίζοντας τον χαρακτηρισμό «αρκουδιάρης» και εξηγώντας γιατί επέλεξε να μην παραστεί. Η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις στα social media.

Ο Παύλος Πολάκης υπεραμύνθηκε της αποφάσεώς του να μην παραστεί στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμισε στους ακολούθους του ότι ο γνωστός τραγουδοποιός τον είχε αποκαλέσει «αρκουδιάρη».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Πολάκης έγραψε μεταξύ άλλων: «Καλά κάναμε και δεν πήγαμε. Ούτε ο Σαββόπουλος θα ήθελε να πάμε, καθώς τα νιάτα του τα απέρριψε. Γι’ αυτό τα στερνά τιμούν τα πρώτα».

Ο βουλευτής συνέδεσε την επιλογή του με πολιτικά σχόλια για τη σημερινή κατάσταση στη χώρα, κατηγορώντας την κυβέρνηση για υποθέσεις διαφθοράς και κακή διαχείριση δημοσίου χρήματος. Αναφέρθηκε επίσης σε περιστατικά απευθείας αναθέσεων και υποκλοπών, εκφράζοντας τη δυσφορία του για το «πολιτικό κλίμα» που επικρατεί.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από φωτογραφία που ο κ. Πολάκης δήλωσε ότι υπενθυμίζει την τελευταία φορά που είχε ασχοληθεί δημόσια με τον εκλιπόντα, μετά από μια «αισχρή πρόκληση».

Το σχόλιο Πολάκη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ πολλοί χρήστες σχολίασαν τον ιδιαίτερο τόνο και τη συναισθηματική φόρτιση της ανάρτησης.

