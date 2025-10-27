Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Αισθητός σε νησιά του Αιγαίου, κατέρρευσαν κτίρια

Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ συγκλόνισε την Τουρκία. Κατέρρευσαν κτίρια στο Σιντίργκι – η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Αιγαίου.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/10) στην Τουρκία, προκαλώντας ανησυχία σε πολλές περιοχές της χώρας αλλά και σε νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου ο σεισμός έγινε αισθητός.

🇹🇷In Turkey, a strong earthquake with a magnitude of 6.1. There is destruction, the number of victims is being clarified.



Residents of several regions of the country felt strong tremors. pic.twitter.com/RycWzbmmoV October 27, 2025

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο εντοπίστηκε στην επαρχία Μπαλικεσίρ, με εστιακό βάθος μόλις 6 χιλιομέτρων, γεγονός που εξηγεί τη μεγάλη ένταση της δόνησης στην επιφάνεια. Η σεισμική δραστηριότητα προκάλεσε πανικό στους κατοίκους, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους, ενώ αρκετά κτίρια υπέστησαν ζημιές στην πόλη Σιντίργκι, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο.

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina yıkıldı



pic.twitter.com/v7Z0G3PbA4 October 27, 2025

Ο δήμαρχος της περιοχής, Σερκάν Σακ, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν καταρρεύσεις κτιρίων, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί -μέχρι στιγμής- τραυματίες ή θύματα. Ο Τούρκος υπουργός Υγείας, Κεμάλ Μεμισόγλου, ανέφερε πως οι υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρά περιστατικά.

Το μήνυμα Ερντογάν

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μήνυμά του, ευχήθηκε «περαστικά» στους πληγέντες πολίτες και διαβεβαίωσε ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και η AFAD, πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στις πληγείσες περιοχές. «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε όπου χρειαστεί», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Αισθητός στη Λέσβο

Μαρτυρίες κατοίκων της Λέσβου αναφέρουν ότι η δόνηση έγινε αισθητή τόσο στην πόλη της Μυτιλήνης όσο και σε χωριά του νησιού. «Ήταν μια δυνατή και σύντομη ταλάντωση, αλλά αρκετή για να μας αναστατώσει», δήλωσε κάτοικος στο τοπικό μέσο stonisi.gr.

🚨 BREAKING: EARTHQUAKE HITS TURKEY



A strong 6.1-magnitude earthquake struck western Turkey.



Tremors were felt in Izmir, Istanbul, Bursa, and nearby regions. Reports indicate noticeable shaking and localized damage. pic.twitter.com/j2GPB1lIvh — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2025

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε μεγάλες πόλεις, όπως η Σμύρνη, η Κιουτάχεια, η Κωνσταντινούπολη, η Μανίσα και η Σακαρία, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν μετασεισμούς. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί αρκετές μετασεισμικές δονήσεις, με τη μεγαλύτερη να φτάνει τα 4,2 Ρίχτερ.

Η AFAD έχει ήδη αποστείλει συνεργεία έρευνας και διάσωσης, ενώ οι τοπικές αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από κτίρια που έχουν υποστεί ρωγμές. Οι έλεγχοι σε κρίσιμες υποδομές, σχολεία και νοσοκομεία συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα, ενώ οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καθώς δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί.

