Φίλαθλοι Ολυμπιακού: «Κράτος γενοκτόνος το Ισραήλ, ανεπιθύμητοι στο Λιμάνι»

Εκατοντάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού, λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ, εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό και καταδικάζουν τη βία και την καταπίεση από τους Ισραηλινούς.

Λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την Euroleague στο ΣΕΦ (30/10), εκατοντάδες φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων» έδωσαν στη δημοσιότητα κείμενο, με το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους απέναντι στη συνεχιζόμενη βία και την καταπίεση που βιώνει ο παλαιστινιακός λαός.

Στο κείμενό τους κάνουν λόγο για «βαρβαρότητα μιας αδιάκοπης γενοκτονίας και ενός απάνθρωπου απαρτχάιντ», αποδίδοντας ευθύνες στο κράτος του Ισραήλ για τις συνθήκες που επικρατούν στην Παλαιστίνη.

Οι φίλαθλοι υπενθυμίζουν πως ο Ολυμπιακός «γεννήθηκε και μεγάλωσε στις γειτονιές του μόχθου, της προσφυγιάς, της αλληλεγγύης και της αξιοπρέπειας», και καλούν τον κόσμο της ομάδας να παραμείνει πιστός σε αυτές τις αξίες.

Την ημέρα του αγώνα, σημειώνουν, πρέπει να σταλεί ένα σαφές μήνυμα: «Στο γήπεδό μας, οι εκπρόσωποι της γενοκτονίας και του εκτοπισμού είναι ανεπιθύμητοι».

Το σχετικό κείμενο κατά του Ισραήλ

«Όσοι και όσες υπογράφουμε αυτό το κείμενο υποστηρίζουμε τον Ολυμπιακό. Έχουμε πανηγυρίσει, πονέσει, ταξιδέψει, ζήσει με την ομάδα μας σε χαρές και λύπες, σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης.

Ταυτόχρονα, αρνούμαστε να στρέψουμε το βλέμμα μακριά από τη βαρβαρότητα μιας αδιάκοπης Γενοκτονίας κι ενός απάνθρωπου απαρτχάιντ, όπως αυτά που πραγματοποιούνται στην Παλαιστίνη από το κράτος του Ισραήλ.

Στις 31/10, ο Ολυμπιακός μας αγωνίζεται στο ΣΕΦ για την Euroleague με την Χάποελ Τελ Αβίβ, ομάδα του κράτους της γενοκτονίας και του απαρτχάιντ.

Από οποιαδήποτε ανθρώπινη οπτική, είναι αδιανόητο ότι την ώρα που (παρά τις σαθρές εγγυήσεις εκεχειρίας) εκατομμύρια Παλαιστίνιοι -γυναίκες και παιδιά- συνεχίζουν να δολοφονούνται σε κοινή θέα, να στερούνται την πρόσβαση σε τροφή, υγεία, στέγη και είδη πρώτης ανάγκης, οι ισραηλινές ομάδες περιδιαβαίνουν προκλητικά ανά την Ευρώπη, με τις ευλογίες των συνένοχων κυβερνήσεων, αλλά και των Euroleague, UEFA, FIBA κ.ο.κ.

Η υποκρισία όλων των παραπάνω, με τους κατά καιρούς αποκλεισμούς άλλων χωρών από διεθνείς αθλητικές οργανώσεις (Σερβία, Ρωσία κ.α.), πάει χέρι χέρι με το εκάστοτε αφήγημα των ισχυρών αυτού του κόσμου.

Δεν τρέφουμε καμία αυταπάτη ότι η διοίκηση της Euroleague θα έθετε ποτέ ζήτημα αποκλεισμού των ομάδων του κράτους μιας βεβαιωμένης γενοκτονίας, μπροστά στα κέρδη των μεγαλοεπενδυτών της. Αντιθέτως, φαίνεται να επεξεργάζεται την επαναφορά των εντός έδρας αγώνων τους στο Ισραήλ, την ίδια στιγμή που λίγο παραδίπλα η παράνομη κατοχή και το μακελειό θα συνεχίζονται.

Δεν τρέφουμε επίσης καμία αυταπάτη – αν και θα το ευχόμασταν – ότι στα πλαίσια του επαγγελματικού αθλητισμού τίθεται ζήτημα μη συμμετοχής της ομάδας μας στον συγκεκριμένο αγώνα.

• Ο Ολυμπιακός γεννήθηκε, αγαπήθηκε και γιγαντώθηκε στις γειτονιές του μόχθου και του πόνου. Στις γειτονιές της αλληλεγγύης και του αγώνα για επιβίωση.

• Καλούμε τον λαό του Θρύλου μας – του λιμανιού, της εργατιάς, της προσφυγιάς, της υπερηφάνειας – να κάνει σαφές την ημέρα του αγώνα, ότι οι εκπρόσωποι της γενοκτονίας και του εκτοπισμού, στο γήπεδό μας είναι ανεπιθύμητοι!

• Δηλώνουμε ότι οι ομάδες-εκπρόσωποι του κράτους του Ισραήλ όχι μόνο ευπρόσδεκτες δεν είναι στο γήπεδό μας, αλλά απαιτούμε και τον άμεσο αποκλεισμό τους από κάθε διεθνή αθλητική διοργάνωση, όσο συνεχίζονται η γενοκτονία και ο εκτοπισμός στη Γάζα».

Οι φίλαθλοι που έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής

Παρακάτω αναγράφονται τα ονόματα όσων έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής. Το κείμενο παραμείνει ανοιχτό σε υπογραφές μέχρι και την Πέμπτη, 30/10. Οι υπογραφές θα ανανεώνονται καθημερινά. Όσοι θεωρούν ότι τους εκφράζει το κείμενο, μπορούν να στέλνουν ονοματεπώνυμο / επαγγελματική ιδιότητα στο [email protected]

Anargiri Garavelas, Managing Director

Αδρακτάς Παναγιώτης, Μηχανικός

Αθανασόπουλος Ανδρέας, Ελεύθερος Επαγγελματίας

Αλεξόπουλος Δημήτρης, Δημοσιογράφος (συνταξιούχος)

Αλιφτήρας Γιώργος, συνταξιούχος

Αλυσανδράτος Βαγγέλης, Φοιτητής

Αντωνάτου Λεμονιά, ηθοποιός – ειδική θεραπεύτρια

Αντωνιάδης Αντώνιος, Ελεύθερος επαγγελματίας

Αντωνίου Αντώνης, Ιδιωτικός Υπάλληλος

Αντωνίου Βαγγέλης, Οικονομολόγος-Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Αντωνίου Δημήτρης, Φοιτητής Πολιτικών Μηχανικών Παν. Πατρών

Αντωνόπουλος Γιάννης, ελεύθερος επαγγελματίας

Αρίστου Βαγγέλης, post production

Αυγέρος Χρήστος, Δημοτικός Υπάλληλος

Βαϊνάς Στέλιος, δάσκαλος

Βαϊτσου Αθανασία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Βαλεντή Ιφιγένεια, ιδιωτική υπάλληλος

Βαμβουρέλλης Θεόφραστος, Πολιτικός Μηχανικός

Βασιλάκης Γιάννης, Ελεύθερος επαγγελματίας

Βασιλάκης Δημήτρης, Ιατρός

Βάσιλας Γιάννης, Ταβέρνα Αξιώτισσα

Βασιλειάδη Παναγιώτα, ιδιωτική υπάλληλος

Βεκρή Αργυρώ, εκπαιδευτικός

Βλαχαδάμης Σπύρος, Πολιτικός μηχανικός

Βλάχος Θεόδωρος

Βλάχος Στέφανος, Γιατρός

Βούλγαρη Εύη

Βρυώνης Νίκος, εκπαιδευτικός

Γαρυφαλλάκης Γιάννης

Γασπαρινάτος Κώστας

Γερμανός Γιώργος, Δημόσιος Υπάλληλος

Γεροντόπουλος Ηλίας, Συγγραφέας

Γεωργάκης Σπύρος, Βιολόγος – Μεταδιδακτορικός ερευνητής

Γεωργακόπουλος Παναγιώτης, Δημοσιογράφος

Γεωργιτσόπουλος Φώτης, Δικηγόρος

Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, Bartender

Γεωργοπούλου Μαρία, Ιδιωτική υπάλληλος

Γιαννάκη Νεφέλη, Δικηγόρος

Γιαννάτος Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός

Γιαννόπουλος Παναγιώτης, ιδιωτικός υπάλληλος

Γιαννουλέας Γιώργος, ελεύθερος επαγγελματίας

Γιαννούση Ειρήνη, Διδακτορική φοιτήτρια

Γιομπαζολιάς Αντώνης, Λογιστής

Γιουρούκη Στέλλα, συνταξιούχος

Γκίζας Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Γλέζου Αικατερίνη, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός

Γουνελάς Μιχάλης, Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγοράκος Γεώργιος

Γρημανέλης Βασίλης, Ιδιωτικός υπάλληλος

Δαλιάνης Άρης

Δαμια Αθηνά, Δημοτική Υπάλληλος Σάμης

Δανιηλίδης Σάββας

Δεμισιώτης Νίκος, Δημοσιογράφος

Δήμας Δημήτρης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Διονυσόπουλος Γιώργος, Μηχανολόγος Μηχανικός

Δούκας Ευστράτιος, Ιδιωτικός υπάλληλος

Δούμουρας Θεόδωρος, Δικηγόρος

Δράσσας Ιάσονας, Φοιτητής

Ελαφρός Γιάννης, δημοσιογράφος

Ζαρκαδούλας Άκης, Πολιτικός Μηχανικός

Ζαφειρέλλης Γιώργος, ιδιωτικός υπάλληλος

Ζάχαρης Λουκάς, Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Ζήσης Δέσπος, Ιστορικός-Οικονομολόγος

Ζιάκα Μανίνα, αδιόριστη νηπιαγωγός

Ζιάκου Αικατερίνη, Φιλόλογος

Ζουγανέλη Παναγιώτα, Κοινωνιολόγος (συνταξιούχος)

Ζουμή Αλέκα, Δημοσιογράφος

Ζουρμπάκη Ανδρομάχη, ιδιώτης γιατρός

Ζυλάλης Νικηφόρος, Δημοσιογράφος

Ζώτος Χρήστος, Modern Workplace Solutions Architect

Θαλασσινού Νίκη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Θερμογιάννης Λάζαρος, Μαθηματικός

Θηραίος Σωτήρης, Πολιτικός μηχανικός

Θωμά Ζωγράφω, Ιδιωτικός Υπάλληλος

Καββαδία Βασιλική, Μάγειρας

Καββαδίας Αντώνης, Τρ. υπάλληλος

Καββαδίας Γιώργος, Ελεύθερος επαγγελματίας

Καββαδίας Έκτορας, Συνταξιούχος

Καββαδίας Κώστας, Δημοσιογράφος

Καββαδίας Τηλέμαχος, Ιδιωτικός υπάλληλος

Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Ιδιωτικός Υπάλληλος / Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Καλλίας Γιάννης, Δημόσιος υπάλληλος

Καλλιμάνης Αθανάσιος, Ιδιωτικός Υπάλληλος

Καλλίνικος Χρήστος, Ιδιωτικός υπάλληλος

Καλογερόπουλος Χριστόφορος, Ιδιωτικός υπάλληλος

Καλομοίρης Γρηγόρης, συνταξιούχος εκπαιδευτικός

Καμαρινός Δημήτρης, Αγρότης

Καμπύλης Παναγιώτης, Ζωγράφος

Καπετανόπουλος Πέτρος, Υπάλληλος ΔΥΠΑ

Καπλάνη Θέμιδα, Κλινική Ψυχολόγος – υποψήφια Ψυχαναλύτρια

Καποκάκης Αλκιβιάδης, Υπ. Διδάκτορας Ιστορίας

Καραμήτρος Ανδρέας, Ιατρός

Καραμολέγκος Βασίλης, Δημοσιογράφος

Καραμολέγκος Γιώργος, Συνταξιούχος Τρ. Υπάλληλος

Καρδάρα Ιωάννα, Δημοσιογράφος

Καριγιάννης Λεωνίδας, ιδιωτικός υπάλληλος

Καρύδης Δημήτρης, Ελεύθερος επαγγελματίας (data analyst)

Κατερίνη Τόνια, Αρχιτέκτων

Κατερίνης-Λινάρδος Μιχάλης, Προγραμματιστής

Κατσαβός Αναστάσης, Μουσικός & Δημοσιογράφος

Κατσανάκη Μάνια, Ψυχολόγος

Κατσαρός Αλέξης, Διανομέας

Κατσαρός Γιάννης, συνταξιούχος

Κατσίκερος Ευστράτιος, Φοιτητής (Αμβούργο)

Κερσανίδης Στράτος, κριτικός κινηματογράφου

Κεφαλάς Άρης, φοιτητής ΗΜΜΥ ΕΜΠ

Κεφαλάς Γιώργος, φοιτητής Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ

Κλειδωνάρης Απόστολος, Δικηγόρος

Κλεφτοσπύρου Νικολέτα, απόφοιτος πολιτικών επιστημών

Κόκκαλης Νίκος

Κοκκινάκης Νίκος, Ιδιωτικός υπάλληλος (Natural Gas Analyst)

Κοντοθανάσης Νώντας, Μηχανικός

Κοντομίχης Βαγγέλης, Αγρότης

Κοντομίχης Κώστας, ελεύθερος επαγγελματίας

Κορασίδου Πένυ, Έμπορος

Κόρδας Σωτήρης, Μηχανικός λογισμικού

Κορομπίλη Θεοδώρα, Δικηγόρος

Κουλουμπής Βασίλειος, Ιδιωτικός Υπάλληλος

Κουλουφάκος Γιάννης, Συντάκτης

Κουσουρής Δημήτρης, Ιστορικός

Κουτσούνης Δημήτριος, Ιδιωτικός υπάλληλος

Κρυστάλλης Χρήστος, Υπ. Διδάκτωρ Τμ. Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ

Κυμπιζής Χρήστος, Δημοσιογράφος

Κυρίτσης Γιάννης, Δημοσιογράφος

Κωστάλας Νίκος, Ιδιωτικός υπάλληλος

Λαμπρινίδης Γιώργος, οικονομολόγος

Λάσκαρης Γρηγόρης, Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ

Λαυτσής Πάρις, Προγραμματιστής

Λαυτσής-Σκρέτας Γιώργος, Γραφίστας

Λεμοντζόγλου Τρύφωνας, Εκπαιδευτικός

Λιακόπουλος Απόλλων, Δημοσιογράφος / μεταφραστής

Λιανός Θέμης, Προγραμματιστής

Λιβάνης Ευγένιος, ιδιοκτήτης φωτοτυπικού κέντρου

Λουβερδής Θανάσης, μουσικός

Λουκάς Άκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Λουκοπούλου Γεωργία, Φυσικός

Λυκοπάντης Γιώργος, Φοιτητής Παντείου

Λύκου Χρύσα, Δημοσιογράφος

Λυμπέρης Νίκος, Διδακτορικός φοιτητής

Μανάρας Νικόλας, Διδακτορικός Ερευνητής Παν. Maynooth – Ιρλανδία

Μανές Δημήτρης, ιδιωτικός υπάλληλος

Μανιός Δημήτριος, Freelancer

Μαραγκάκης Αλέξανδρος, QC LAB Manager

Μαράκης Θεοδωρής, Ιδιωτικός υπάλληλος

Μάρκου Μάκης, Αρχικαπετάνιος

Μαστρογιάννης Χρήστος, Φοιτητής

Ματαφιάς Διονύσης, ιδιωτικός υπάλληλος

Ματζανάς Νικόλαος, Ελεύθερος επαγγελματίας

Μαυρόπουλος Κώστας, Ιδιωτικός υπάλληλος

Μαυρουδής Γεώργιος, Σύμβουλος Κυβερνοασφάλειας

Μεγαλιός Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μεγαλιού Ιωάννα, ψυχολόγος

Μεταξά Στάμω, Δημόσιος Υπάλληλος

Μικρός Σωτήρης, Ερευνητής

Μιχαλάκης Δημήτρης, Φωτογράφος / φωτορεπόρτερ

Μοσχοβός Δημήτρης, Δικηγόρος

Μπάνος Κυριάκος, δημοτικός υπάλληλος

Μπελίτσος Γεώργιος

Μπενέκος Γιώργος, Μηχανολόγος Μηχανικός

Μπερέτας Πέτρος, Συνταξιούχος

Μπέτσος Αλέξανδρος, Φοιτητής ΕΜΠ

Μπόβολος Νίκος, Κειμενογράφος – Συγγραφέας

Μπογιόπουλος Νίκος, Δημοσιογράφος

Μπονίκου Γιασεμή, Επιμελήτρια-Μεταφράστρια

Μυτιληναίος Μιχάλης, Ερευνητής Φυσικός Περιβάλλοντος

Μωραϊτης Κωστής, Μάγειρας

Νεουδάκη Μάνια, Μηχανολόγος Μηχανικός

Νεράντζης Άγγελος, Ηθοποιός

Νιάπας Θεμιστοκλής, οδηγός ΟΣΥ

Νικολοπούλου Χρυσούλα, Φοιτήτρια

Νταβανέλος Αντώνης, Συνταξιούχος δημοσιογράφος

Ντάλλα Κατερίνα

Ντζάνη Ελένη, εκπαιδευτικός

Ντίλλης Παντελής, Οικονομολόγος

Ντίνος Θωμάς, Εργάτης

Ντοκόπουλος Νίκος, Αρχιτέκτονας

Οικονομάκης Λεωνίδας, Ακαδημαϊκός

Οικονομίδης Σπύρος, Δασολόγος Α.Π.Θ.

Παλούκας Θάνος, Φωτορεπόρτερ

Παντελιδάκης Χάρης, Λογιστής

Πανώτα Αλεξάνδρα, άνεργη

Παπαγεωργίου Πάνος

Παπαδάκης Σταύρος, ιδιωτικός υπάλληλος

Παπαδιώτη Μαρίνα, Ψυχολόγος

Παπαδοπούλου Ελπίδα

Παπανικολάου Γιώργος, Τοπογράφος Μηχανικός

Παπαχρίστου Κωνσταντίνος, Ιστορικός Τέχνης – επιμελητής στο Μουσείο Μπενάκη

Παππά Ελπίδα, Ηθοποιός-Θεατρολόγος

Παρασκευόπουλος Θάνης, MSc Senior Solutions Manager

Πατίκος Αποστόλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Παυλίδης Ορέστης

Πεζώνης Γιάννης

Πέλα Σουλτάτου, συγγραφέας

Περδίου Νόρα, αυτοαπασχολούμενη

Πέρρος Φώτης, Φοιτητής

Πετούσης Κωνσταντίνος, Ιδιωτικός υπάλληλος

Πετράκης Γιάννης, Πολιτικός Μηχανικός

Πετράκης Μάνος, Κοινωνιολόγος

Πετράκος Θανάσης, Μαθηματικός

Πετρολέκας Αναστάσιος, ελεύθερος επαγγελματίας

Πιστιόλης Γιάννης, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής

Πιτσικούλης Κωνσταντίνος, Κοινωνιολόγος

Ποδιάς Κώστας, Μηχανικός Λογισμικού

Πολυχρονάκης Εμμανουήλ, Ηχολήπτης-Τεχνικός Audiovisual

Πολυχρόνης Βασίλης, Γεωπόνος

Πουλάκης Μάριος

Πουλιοπούλου Έλσα, Πολιτικός μηχανικός

Πούλος Παναγιώτης, Φοιτητής Χημικών Μηχανικών Πάτρας

Πρέκας-Πατρωνάκης Ορέστης

Πρίτσης Βασίλης, barista

Πρίφτης Θανάσης, Ερευνητής

Προμπονάς Παντελής, Υπ. Διδάκτωρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Πρωτονoτάριου Νόρα, Δικηγόρος

Ραπανάκης Σπύρος, Δημοσιογράφος

Ράπτης Γιάννης, Γιατρός

Ρηγόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός

Ροποτού Σοφία, Φοιτήτρια

Ρώτας Ρένος, Ερευνητής

Σαγρής Τάσος, Σκηνοθέτης – ποιητής

Σαπλαούρας Σπύρος, φοιτητής

Σαριδάκης Σταμάτης, ιδιωτικός υπάλληλος

Σβανά Χριστίνα, Δικηγόρος

Σελλής Σταύρος, Φοιτητής

Σεμιτέκολος Σπύρος, Ξυλουργικές εργασίες

Σκάντζας Παναγιώτης, Φοιτητής

Σκάντζας Χρήστος, Ιδιωτικός υπάλληλος

Σκιαδάς Σάββας

Σκόρδος Γιάννης, Νοσηλευτής

Σουμπασάκης Μάνος

Σούρμπης Γιώργος, φοιτητής

Σπανάκης Νίκος, Ιδιωτικός υπάλληλος

Σπυρόπουλος Φίλιππος, Εργάτης Αρχαιολογίας

Στάγκαλη Μάγια, Ιδιωτική υπάλληλος

Σταυριανός Μάνος, Ελεύθερος Επαγγελματίας

Σταύρου Πέτρος, Ιδιωτικός υπάλληλος

Στόλης Βασίλης, Μουσικός

Στρατάκης Μάνος, Βιολόγος

Στριμμένος Γιώργος

Στυλογιάννη Μαρία, Ιδιωτική υπάλληλος

Σύκας Γιώργος, Υπ. Διδάκτωρ Τμ. Γεωγραφίας Παν. Αιγαίου

Σύρρος Αλέξανδρος, άνεργος

Σφέτσα Δάφνη, κειμενογράφος

Σωτηρίου Νίκος, φοιτητής ΕΜΠ

Τατασόπουλος Απόστολος, Γραφίστας

Τάτσιος Ορέστης, Δημοσιογράφος-Ρεπόρτερ

Τζανετουλάκου Φαίη, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης – Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΠΘ

Τόλιος Άρης, Κοινωνιολόγος

Τριαντάφυλλος Ματθαίος, Δικηγόρος Πειραιά

Τριτσικάκης Κωστής, Ιατρικός Επισκέπτης

Τρουπάκης Νικόλαος, Ελεύθερος επαγγελματίας

Τσάγκαρης Μάριος-Γεώργιος, Φιλόλογος-Ιστορικός

Τσακνής Διονύσης, Συνθέτης – Στιχουργός – Ερμηνευτής

Τσαμούρα Άννα, Πωλήτρια αυτοκινήτων

Τσαντίκος Γιώργος, δημοσιογράφος

Τσαρδανίδης Γρηγόρης, Πληροφορικός

Τσικριτέας Φώτης

Τσιμέκας Θάνος, Ηχολήπτης

Τσιουβάλας Απόστολος, (Tromsø – Norway)

Τσιρούκης Γεώργιος, Φοιτητής

Τσιρώνης Μίλτος, Ιδιωτικός υπάλληλος

Τσισμετζιαν Άννη

Τσιφάκης Πέτρος, Φοιτητής

Τσομπανέλλης Παντελής, Εκπαιδευτικός

Τσουρουφλής Θωμάς, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Τσούτσης Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Τσούτσης Χρήστος, Δημοσιογράφος

Χαλκούσης Λεωνίδας, Ιδ. υπάλληλος (κινηματογραφικές παραγωγές)

Χαραλαμπόπουλος Πάνος, Ερευνητής

Χαριζάνης Στέλιος, Ερευνητής Πληροφορικής

Χατζηδάκης Βασίλης, Έμπορος

Χατζηευστρατίου Άγγελος, Πολιτικός Μηχανικός

Χατζηλέρης Κωνσταντίνος, Ιδιωτικός υπάλληλος

Χορταργιάς Κωνσταντίνος, Σχεδιαστής Υπηρεσιών

Χριστόπουλος Γιάννης, Ιδωτικός υπάλληλος

Ψάρρης Γιώργος, Ιδιωτικός υπάλληλος

Ψυρούκης Αντώνης, Φοιτητής