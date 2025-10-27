Η Τζαμάικα θα πληγεί από τον ισχυρότερο τυφώνα που έχει καταγραφεί ποτέ: «Γονάτισα και προσευχήθηκα», δήλωσε ο πρωθυπουργός

Η Τζαμάικα σε κατάσταση συναγερμού καθώς ο τυφώνας Μελίσα πλησιάζει με ανέμους άνω των 240 χλμ/ώρα. «Γονάτισα και προσευχήθηκα», δηλώνει ο πρωθυπουργός.

Η Τζαμάικα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή φυσική καταστροφή, καθώς ο τυφώνας «Μελίσα» πλησιάζει με ανέμους κατηγορίας 5 και βροχοπτώσεις που μπορεί να ξεπεράσουν τις 40 ίντσες μέσα σε μόλις 24 ώρες. Οι αρχές μιλούν για τον «χειρότερο τυφώνα που έχει πλήξει ποτέ τη χώρα», ενώ εκατοντάδες παραθεριστές και κάτοικοι έχουν κλειστεί στα ξενοδοχεία και στα σπίτια τους, περιμένοντας το πέρασμα της καταιγίδας.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντριου Χόλνες, μίλησε με λόγια αγωνίας: «Γονάτισα και προσευχήθηκα», δήλωσε, ζητώντας από τους πολίτες να υπακούσουν στις εντολές εκκένωσης. Ήδη περισσότερα από 900 καταφύγια έχουν ανοίξει σε όλο το νησί, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους των νοτίων περιοχών -συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κίνγκστον- να τα προσεγγίσουν άμεσα.

Η «Μελίσα», που έχει ήδη προκαλέσει έξι θανάτους στη βόρεια Καραϊβική, ενισχύθηκε ραγδαία από την κατηγορία 4 στην κατηγορία 5, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για μια καταιγίδα χωρίς προηγούμενο. Ο επικεφαλής της AccuWeather, Τζόναθαν Πόρτερ, προειδοποίησε ότι η κατάσταση μπορεί «να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ανθρωπιστική κρίση, με ανάγκη διεθνούς βοήθειας».

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) των ΗΠΑ, η καταιγίδα κινείται με ταχύτητα περίπου 8 χιλιομέτρων την ώρα, συνοδευόμενη από ανέμους που ξεπερνούν τα 240 χλμ/ώρα. Το επίκεντρό της εντοπίζεται περίπου 190 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κίνγκστον, ενώ το πέρασμά της αναμένεται να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες, κατολισθήσεις και τεράστιες ζημιές στις υποδομές.

Οι τουρίστες που παραμένουν στο νησί –ανάμεσά τους και εκατοντάδες Βρετανοί– έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν στα δωμάτιά τους μέχρι νεωτέρας.

Στο μεταξύ, κάτοικοι της Τζαμάικα προετοιμάζονται με κάθε μέσο να προστατευτούν. «Έκλεισα όλα τα παράθυρα και γέμισα το σπίτι με φακούς και κεριά», λέει η 23χρονη Χάνα ΜακΛίοντ, ρεσεψιονίστ σε ξενοδοχείο του Κίνγκστον. «Είναι η πρώτη φορά που ζω κάτι τέτοιο και νιώθω πραγματικά φόβο».

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι ο τυφώνας θα χτυπήσει στη συνέχεια την ανατολική Κούβα, με ύψη κύματος που μπορεί να φτάσουν τα 4,5 μέτρα. Έχουν ήδη εκδοθεί προειδοποιήσεις για τυφώνα στις επαρχίες Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούβα, Γκουαντάναμο και Ολγίν, ενώ προβλέπονται έως και 20 ίντσες βροχής σε ορισμένες περιοχές.

Η «Μελίσα» έχει ήδη αφήσει πίσω του δεκάδες πλημμυρισμένες κοινότητες στη Δομινικανή Δημοκρατία και την Αϊτή, όπου κατέστρεψε εκατοντάδες σπίτια και εκτόπισε χιλιάδες ανθρώπους. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ προειδοποιεί ότι οι πλημμύρες «εμποδίζουν την πρόσβαση σε καλλιέργειες και αγορές, απειλώντας τη διατροφική ασφάλεια εκατομμυρίων».

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο τυφώνας Μελίσα ενδέχεται να αποτελέσει τον ισχυρότερο στην ιστορία της Τζαμάικα, ξεπερνώντας ακόμη και τον θρυλικό «Γκίλμπερτ» του 1988. Με τους ανέμους να σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους και τη βροχή να πέφτει αδιάκοπα, οι αρχές προειδοποιούν: «Μην υποτιμάτε τη Μελίσα. Μείνετε μέσα και ακολουθήστε τις οδηγίες».

