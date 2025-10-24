«Δεν θα πεινάσουν»: Ο δισεκατομμυριούχος που οδηγεί το ίδιο αυτοκίνητο 25 χρόνια, δεν θα αφήσει την περιουσία του στα παιδιά του

Ο Κεν Φίσερ ζει απλά, οδηγεί το ίδιο αυτοκίνητο εδώ και 25 χρόνια και δεν θα αφήσει την περιουσία του στα παιδιά του: «Θέλω να βρουν τον δικό τους σκοπό».

Ο Κεν Φίσερ, ιδρυτής της Fisher Investments και ένας από τους πιο γνωστούς διαχειριστές κεφαλαίων στον κόσμο, αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση δισεκατομμυριούχου. Παρά την περιουσία του που ξεπερνά τα 9,6 δισεκατομμύρια ευρώ, επιλέγει να ζει απλά και ρεαλιστικά, μακριά από κάθε υπερβολή.

Ζωή χωρίς πολυτέλειες

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της λιτής ζωής του είναι το αυτοκίνητό του: ένα Volvo που έχει εδώ και 25 χρόνια. Δεν τον ενδιαφέρουν τα status σύμβολα, ούτε τα ακριβά αντικείμενα. Ο ίδιος δηλώνει πως δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από όσα τον βοηθούν να στηρίξει την οικογένειά του και να συνεχίσει να εργάζεται.

«Δεν χρειάζομαι κάτι καινούργιο για να είμαι ευτυχισμένος. Η αξία είναι αλλού», λέει χαρακτηριστικά.

Δεν θα αφήσει την περιουσία του στα παιδιά του

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη Telegraph, ο Φίσερ αποκάλυψε ότι δεν προτίθεται να αφήσει την περιουσία του στα παιδιά του. Η επιθυμία του είναι να μάθουν να ζουν με τις δικές τους δυνάμεις, να αποκτήσουν καριέρες και ανεξαρτησία.

«Δεν θα πεινάσουν. Αλλά δεν θα αφήσω τα χρήματά μου να καταστρέψουν τη ζωή τους με τεμπελιά, αποτυχημένες καριέρες ή ναρκωτικά», εξηγεί.

Ο ίδιος πιστεύει ότι η εργασία είναι θεραπευτική, καθώς προσφέρει σκοπό και λόγο ύπαρξης. Αυτό θέλει να “κληροδοτήσει” στα παιδιά του - όχι δισεκατομμύρια, αλλά νόημα και αυτάρκεια.

Από την οικογένεια στην προσφορά

Ο Φίσερ μεγάλωσε σε οικογένεια όπου η αυτάρκεια θεωρούνταν αρετή. Ο πατέρας του πλήρωσε τις σπουδές του, αλλά στη συνέχεια τον άφησε να σταθεί μόνος του στα πόδια του. Αυτή η εμπειρία τον διαμόρφωσε: ίδρυσε τη Fisher Investments, η οποία σήμερα διαχειρίζεται περισσότερα από 38,5 δισ. ευρώ.

Αντί να αφήσει την περιουσία του στα παιδιά του, ο Φίσερ και η σύζυγός του σχεδιάζουν να τη δωρίσουν μέσω ιδρύματος που θα δημιουργήσουν, ώστε μέσα σε 20 χρόνια από τον θάνατό τους, όλος ο πλούτος τους να έχει διοχετευθεί σε κοινωνικούς σκοπούς.

Σε αντίθεση με την καμπάνια Giving Pledge του Μπιλ Γκέιτς και του Γουόρεν Μπάφετ, ο Φίσερ επιλέγει να κινηθεί ανεξάρτητα, δημιουργώντας ένα ίδρυμα με δική του φιλοσοφία.

