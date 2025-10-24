Γιατί «βρέχει» μαϊμούδες στη Φλόριντα: Η άγνωστη ιστορία έχει τις ρίζες της έναν αιώνα πριν (vid)

Κάτοικοι στη Φλόριντα έμειναν άφωνοι όταν είδαν μαϊμούδες να «πέφτουν από τον ουρανό». Το φαινόμενο αυτό έχει ρίζες σχεδόν 100 ετών.

Βίντεο έγινε viral στο Instagram δείχνει μια απίστευτη και μοναδική σκηνή στον ποταμό Silver Springs. Οι άνθρωποι που απολάμβαναν ήρεμα τη βόλτα τους με τη βάρκα δέχτηκαν… βροχή από μικρά αντικείμενα. Όμως δεν ήταν ούτε νερό ούτε χαλάζι, καθώς επρόκειτο για μαϊμούδες.

Αν σκέφτεστε πως οι μαϊμούδες δεν είναι είδος της Φλόριντα, έχετε απόλυτο δίκιο. Ωστόσο, αυτό δεν τις έχει σταματήσει από το να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί.

Πώς ξεκίνησαν όλα με τις μαϊμούδες: Σαν ταινία ζούγκλας του 1930

Η ιστορία ξεκινά στη δεκαετία του 1930, όταν ο συνταγματάρχης Tooey, ιδιοκτήτης μιας τουριστικής επιχείρησης με γυάλινα καραβάκια στον Silver Springs, αποφάσισε να κάνει τη βόλτα πιο «εξωτική».

Η ιδέα του; Να απελευθερώσει δώδεκα μακάκους (rhesus macaques), ένα είδος μαϊμούς που ζει φυσικά στη νότια και ανατολική Ασία, σε ένα μικρό νησάκι του ποταμού. Φυσικά, δεν είχε ακούσει ποτέ για τον όρο «εισβλητικό είδος». Και έτσι, οι μαϊμούδες… έμειναν, προσαρμόστηκαν και πολλαπλασιάστηκαν.

Από 12 σε εκατοντάδες και ακόμα αυξάνονται

Οι μακάκοι αποδείχθηκαν απίστευτα ανθεκτικοί και προσαρμοστικοί. Μέχρι τη δεκαετία του 1980, ο πληθυσμός τους είχε αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που οι αρχές ξεκίνησαν προγράμματα απομάκρυνσης.

Μεταξύ 1984 και 2012, περισσότεροι από 1.000 μακάκοι παγιδεύτηκαν και μεταφέρθηκαν. Παρ' όλα αυτά, το 2015 η απογραφή μέτρησε 176 μαϊμούδες σε πέντε κοινωνικές ομάδες, με τους επιστήμονες να προβλέπουν ότι χωρίς παρέμβαση, ο αριθμός τους θα διπλασιαζόταν έως το 2022.

Οι μαϊμούδες δεν είναι το μόνο περίεργο φαινόμενο... βροχής στη Φλόριντα

Οι μαϊμούδες δεν είναι το μοναδικό ασυνήθιστο ζώο που «πέφτει από τον ουρανό» στη Φλόριντα. Κάθε χειμώνα, οι κάτοικοι προετοιμάζονται για το άλλο γνωστό φαινόμενο «iguana fall», όταν τα ιγκουάνα πέφτουν από τα δέντρα λόγω του ψύχους.

Επειδή τα ερπετά βασίζονται στη θερμότητα του ήλιου για να κινηθούν, όταν η θερμοκρασία πέφτει απότομα, παγώνουν προσωρινά και πέφτουν, μοιάζοντας με… άψυχα σώματα. Ένας κάτοικος είχε μάλιστα μεταφέρει ένα «παγωμένο» ιγκουάνα στον κτηνίατρο, ώσπου ξύπνησε ξαφνικά μέσα στο αυτοκίνητό του!

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ