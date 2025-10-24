Για έξυπνους ταξιδιώτες: Αυτό είναι το αντικείμενο που δεν πρέπει να λείπει ποτέ από την τσάντα σου σε κάθε πτήση

Δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα, δεν πιάνει χώρο και μπορεί να σου γλιτώσει πολλή ταλαιπωρία στο επόμενο ταξίδι σου.

Όχι, δεν μιλάμε για power bank, ούτε για noise-cancelling ακουστικά. Το αντικείμενο που προτείνουν οι ειδικοί να μην ξεχνάς ποτέ πριν μπεις στο αεροπλάνο είναι το πιο ταπεινό εργαλείο γραφής, ένα απλό στυλό. Ιδίως στα διεθνή ταξίδια, θα το χρειαστείς για να συμπληρώσεις φόρμες μετανάστευσης και τελωνείου, που σε πολλές χώρες εξακολουθούν να είναι… παραδοσιακές και χειρόγραφες.

Ένα τόσο μικρό αντικείμενο μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια ομαλή άφιξη και σε ένα χαοτικό ξεκίνημα διακοπών. Αν έχεις κάνει έστω και ένα μεγάλο ταξίδι εκτός Ευρώπης, τότε σίγουρα θα το έχεις παρατηρήσει. Λίγο πριν βγεις από το αεροδρόμιο, στην αίθουσα που γίνονται οι έλεγχοι και πρέπει να συμπληρώσεις κάποια έγγραφα, μπορεί να ξοδέψεις αρκετό χρόνο, απλά περιμένοντας να τελειώσει κάποιος που γράφει με ένα στυλό τα στοιχεία του.

Από την Τανζανία μέχρι τη Λατινική Αμερική, τα χειρόγραφα έντυπα εξακολουθούν να υπάρχουν και τα στυλό να εξαφανίζονται. Οι περισσότεροι υποθέτουν ότι θα υπάρχουν στυλό στο γκισέ της μετανάστευσης. Όμως όταν φτάνουν εκατοντάδες επιβάτες μαζί, δεν μένει τίποτα. Οι νυχτερινές πτήσεις μάλιστα κάνουν την κατάσταση χειρότερη. Όταν προσγειώνεσαι στις 2 ή 3 τα ξημερώματα, το να ζητήσεις δανεικό στυλό δεν είναι καν επιλογή.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Ένα στυλό είναι σωτήριο και πέρα από τα έντυπα. Αν για παράδειγμα σου τελειώσει η μπαταρία του κινητού και πρέπει να σημειώσεις μια διεύθυνση ή ένα τηλέφωνο; Αν γνωρίσεις κάποιον και θέλεις να κρατήσεις το email του; Ή αν χάσεις τις αποσκευές σου και πρέπει να συμπληρώσεις μια φόρμα; Τότε σε αυτές τις περιπτώσεις σίγουρα θα το χρειαστείς.

Οι πιθανότητες είναι πολλές και ένα στυλό μπορεί κάθε φορά να σου βγάλει από τη δύσκολη θέση. Μικρό, ελαφρύ, φθηνό. Ίσως το πιο υποτιμημένο αντικείμενο του έξυπνου ταξιδιώτη.