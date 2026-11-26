Στο Blue Star Paros βρίσκονται 259 επιβάτες και 65 μέλη πληρώματος, ενώ το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο.

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές Αρχές το πρωί της Πέμπτης (26/11), έπειτα από τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας στο επιβατηγό πλοίο Blue Star Paros, το οποίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του από τον Πειραιά προς τις Κυκλάδες.

Μετά την προειδοποίηση, δόθηκε εντολή στο πλοίο να αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί προς το λιμάνι του Λαυρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Το Blue Star Paros είχε προορισμούς τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο, ενώ κατά την επιστροφή του οι επιβάτες ενημερώθηκαν από τα μεγάφωνα για την εξέλιξη και κλήθηκαν να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Επιχείρηση στο Λαύριο

Στο πλοίο επιβαίνουν 259 επιβάτες, ενώ το πλήρωμα αριθμεί 65 άτομα. Παράλληλα, μεταφέρει 29 Ι.Χ. αυτοκίνητα, οκτώ δίκυκλα και 24 φορτηγά.

Στο λιμάνι του Λαυρίου μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου για τον εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών. Στο σημείο κατευθύνονται επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ενδεχομένου.

Οι έρευνες θα καλύψουν τους χώρους του πλοίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός ή ύποπτο αντικείμενο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση για την ύπαρξη βόμβας, ενώ η συνέχιση του δρομολογίου θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των ελέγχων.

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