Το πλοίο-φάντασμα της Ταϊλάνδης: Το πολυτελές ξενοδοχείο Galaxy που έγινε εγκαταλελειμμένος εφιάλτης στο Koh Chang

Από όνειρο πολυτέλειας σε πλοίο-φάντασμα. Η αληθινή ιστορία του Galaxy, του εγκαταλελειμμένου πλωτού ξενοδοχείου στην Ταϊλάνδη.

Στα νερά της Ταϊλάνδης, στις ακτές του νησιού Koh Chang, στέκει σήμερα ένα πλωτό μνημείο εγκατάλειψης. Το Galaxy -γνωστό και ως Grand Laguna Hotel- υπήρξε κάποτε ένα επταώροφο πλοίο-ξενοδοχείο που υποσχόταν χλιδή, αποκλειστικότητα και εμπειρίες πέντε αστέρων. Τώρα, όμως, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα σκουριασμένο κουφάρι που θυμίζει ένα όνειρο που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Από το Πολεμικό Ναυτικό στην πολυτέλεια

Το Galaxy ξεκίνησε τη «ζωή» του ως πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας δισεκατομμυριούχος οραματίστηκε να το μετατρέψει σε πλωτό ξενοδοχείο, χτίζοντας πάνω του επτά ορόφους γεμάτους πολυτέλεια: βελούδινα χαλιά, πολυελαίους, εστιατόρια και πάνω από 200 δωμάτια με θέα στον ωκεανό.

Οι δύο πρώτοι όροφοι χρησιμοποιήθηκαν για αίθουσες συνεδρίων και χώρους προσωπικού, ενώ τα ανώτερα καταστρώματα προσέφεραν fine dining εμπειρίες σε ένα περιβάλλον που έμοιαζε βγαλμένο από ταινία του Χόλιγουντ.

Η παρακμή ενός ονείρου

Παρά την αρχική λάμψη, το Galaxy δεν άντεξε για πολύ. Οι οικονομικές πιέσεις και η απομονωμένη τοποθεσία του οδήγησαν στο οριστικό του κλείσιμο το 2012. Έκτοτε, το πλοίο-ξενοδοχείο εγκαταλείφθηκε, μετατρέποντας το άλλοτε «πλωτό παλάτι» σε στοιχειωμένο αξιοθέατο για τους λάτρεις του λεγόμενου «dark tourism».

Το μυστήριο πίσω από το πλοίο

Τα χρόνια που ακολούθησαν, γύρω από το Galaxy άρχισαν να κυκλοφορούν ιστορίες για παράξενα περιστατικά, ασθένειες και ανεξήγητους θανάτους. Ο Αμερικανός influencer Joshua T. Yozura, γνωστός για τις εξερευνήσεις εγκαταλελειμμένων τοποθεσιών, επισκέφθηκε το Koh Chang για να καταγράψει το μυστήριο πίσω από το πλοίο-φάντασμα. Όπως ανέφερε, «πολλοί λένε ότι κάποιοι επισκέπτες ή μέλη του προσωπικού έχασαν τη ζωή τους εδώ. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά η ατμόσφαιρα του μέρους είναι αδιαμφισβήτητα ανατριχιαστική».

Η φύση εναντίον του ανθρώπου

Το τροπικό περιβάλλον αποδείχθηκε επίσης αμείλικτο. Η υψηλή υγρασία, τα κουνούπια και ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός έκαναν τη λειτουργία του ξενοδοχείου σχεδόν αδύνατη. Το πλοίο είχε διαβρωθεί και από η θερμότητα μετέτρεψε τα άλλοτε πολυτελή δωμάτια σε παγίδες μούχλας και σκουριάς.

Το τέλος μέσα στις φλόγες

Το 2024, το Galaxy τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Παρά τις προσπάθειες περίπου 50 εργατών, οι δυνατοί άνεμοι έκαναν αδύνατη την κατάσβεση. Η φωτιά συνέχισε να καίει για εβδομάδες, αφήνοντας πίσω της μόνο το κατεστραμμένο κύτος. Μέχρι το 2025, ό,τι είχε απομείνει μεταφέρθηκε για διάλυση στην ηπειρωτική χώρα.

Ένα σκουριασμένο σύμβολο φιλοδοξίας

Σήμερα, το Galaxy παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά αλλά και θλιβερά μνημεία της ανθρώπινης φιλοδοξίας. Ένα πλωτό ξενοδοχείο που προοριζόταν να γίνει όνειρο διακοπών και κατέληξε να γίνει το πιο διάσημο «πλοίο-φάντασμα» της Ταϊλάνδης.

