Έχασε το μάτι του και το αντικατέστησε με διαμάντι 2 καρατίων: Η πιο ακριβή προσθήκη στον κόσμο (vid)

Μετά την ολική απώλεια όρασης στο δεξί του μάτι, ένας κοσμηματοπώλης από την Αλαμπάμα αποφάσισε να το αντικαταστήσει με ένα τεχνητό μάτι που... λάμπει σαν κόσμημα.

Ο Σλέιτερ Τζόουνς, ιδιοκτήτης κοσμηματοπωλείου στην Αλαμπάμα, έχασε την όρασή του στο δεξί μάτι εξαιτίας μιας σοβαρής ασθένειας. Αντί όμως να αρκεστεί σε μια απλή ιατρική πρόθεση, αποφάσισε να μετατρέψει την απώλεια σε έργο τέχνης, δημιουργώντας ίσως το πιο ακριβό τεχνητό μάτι στον κόσμο.

Σε συνεργασία με τον ειδικό στην κατασκευή οφθαλμικών προθέσεων Τζον Λιμ, ο Τζόουνς σχεδίασε ένα μοναδικό μάτι που στο κέντρο του φιλοξενεί ένα διαμάντι δύο καρατίων. Όταν πέφτει το φως πάνω του, το «πολύτιμο μάτι» αντανακλά αστραφτερές λάμψεις, τραβώντας αμέσως την προσοχή όλων.

«Έχασα το μάτι μου, αλλά βρήκα φως στη ζωή μου»

«Έχασα το μάτι μου, αλλά αυτό έφερε νέο φως στη ζωή μου», δήλωσε ο Τζόουνς, εξηγώντας ότι η πρόθεση αυτή δεν είναι απλώς ιατρικό βοήθημα, αλλά σύμβολο ταυτότητας και δημιουργικότητας.

Για τον δημιουργό της πρόθεσης, Τζον Λιμ, το έργο ήταν εξίσου ξεχωριστό: «Έχω κατασκευάσει πάνω από 10.000 τεχνητά μάτια – από μωρά έξι εβδομάδων μέχρι ανθρώπους 101 ετών. Όμως αυτό είναι το πιο πολύτιμο που έχω φτιάξει ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

Ένα «διαμαντάκι» που ξετρελαίνει τα social

Το βίντεο του Τζόουνς, όπου παρουσιάζει το «διαμαντένιο μάτι» του, έγινε γρήγορα viral στα social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια. Πολλοί χρήστες τον αποθέωσαν για τη φαντασία και το θάρρος του, ενώ άλλοι εξέφρασαν ανησυχία για την ασφάλειά του, καθώς κουβαλά ένα πολύτιμο πετράδι... μέσα στο μάτι του.

«Δεν φοβάσαι να κυκλοφορείς έτσι έξω;» τον ρώτησε ένας χρήστης. Ο ίδιος όμως δείχνει να απολαμβάνει τη νέα του εμφάνιση και να βλέπει το μάτι του ως σύμβολο δύναμης και αυτοέκφρασης.

