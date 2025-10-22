Adidas: Η αληθινή ιστορία πίσω από τις τρεις εμβληματικές ρίγες (vid)

Οι τρεις ρίγες της Adidas είναι γνωστές σε όλο τον κόσμο. Όμως, λίγοι γνωρίζουν την προέλευσή τους και πώς έγιναν το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο στη μόδα και τον αθλητισμό.

Η Adidas είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία αθλητικής ένδυσης στην Ευρώπη και η δεύτερη στον κόσμο, πίσω μόνο από τη Nike. Τα χαρακτηριστικά της τρία λευκά «στίγματα» κοσμούν παπούτσια, φόρμες, τσάντες και κάθε είδους αξεσουάρ.

Η ιστορία της ξεκινά τη δεκαετία του 1920 στη Γερμανία, όταν οι αδελφοί Άντολφ και Ρούντολφ Ντάσλερ άρχισαν να φτιάχνουν χειροποίητα αθλητικά παπούτσια. Η μεγάλη τους ευκαιρία ήρθε το 1936, όταν έπεισαν τον Αμερικανό δρομέα Τζέσε Όουενς να φορέσει τα παπούτσια τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, κίνηση που έκανε παγκόσμια αίσθηση.

Η μεγάλη ρήξη που γέννησε δύο κολοσσούς

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι δύο αδελφοί ήρθαν σε ρήξη. Το 1949, ο Άντολφ («Άντι») Ντάσλερ ίδρυσε τη Adidas AG, παίρνοντας το όνομα από τα πρώτα συλλαβικά του ονόματος και επωνύμου του (Adi + Dassler).

Ο αδελφός του Ρούντολφ απάντησε δημιουργώντας τη Ruda, που αργότερα μετονομάστηκε σε Puma. Έτσι γεννήθηκε μια από τις πιο γνωστές εταιρικές αντιπαλότητες στην ιστορία της μόδας.

Γιατί τρεις ρίγες;

Από τα πρώτα της βήματα, η Adidas καθιέρωσε τις τρεις ρίγες ως βασικό στοιχείο της ταυτότητάς της. Ο ίδιος ο Ντάσλερ δοκίμασε διάφορα σχέδια, μέχρι που κατέληξε πως τρεις ρίγες «γράφουν» καλύτερα στις φωτογραφίες, κάτι κρίσιμο για μια νεοσύστατη εταιρεία που ήθελε να ξεχωρίσει.

Όπως αναφέρει η ίδια η εταιρεία στο blog της: «Οι τρεις ρίγες δεν είχαν καμία ιδιαίτερη αριθμολογική σημασία, απλώς ήταν οι πιο εμφανείς και αναγνωρίσιμες». Από τότε, το μοτίβο έγινε σήμα κατατεθέν και παγκόσμιο σύμβολο ποιότητας, στυλ και αθλητικής υπεροχής.

Το λογότυπο που άλλαξε την ιστορία

Το 1972, η Adidas επεκτάθηκε πέρα από τα παπούτσια και μπήκε δυναμικά στον χώρο της ένδυσης. Τότε γεννήθηκε και το λογότυπο Trefoil, εμπνευσμένο από τρία φύλλα που ενώνονται με τις χαρακτηριστικές ρίγες να τα διατρέχουν.

Αυτό το λογότυπο χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα ρούχα της εταιρείας έως το 2000, οπότε και διατηρήθηκε για τη σειρά «Adidas Originals», αφιερωμένη στην κληρονομιά και το lifestyle του brand.

Σήμερα, οι τρεις ρίγες συνεχίζουν να κοσμούν τα παπούτσια και τα ρούχα εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι συνώνυμες με την καινοτομία, τον αθλητισμό και την κουλτούρα του δρόμου – ένα απλό σχέδιο που κατάφερε να γίνει σύμβολο παγκόσμιας αναγνώρισης.

