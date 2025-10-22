Η Αθήνα μένει χωρίς νερό: Η στάθμη της κύριας δεξαμενής ύδρευσης έπεσε κατά το ήμισυ (vid)

Η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες «εξαφανίζουν» το νερό από τη λίμνη του Μόρνου, την κύρια δεξαμενή ύδρευσης της Αθήνας, προκαλώντας ανησυχία για το μέλλον.

Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες και η έλλειψη βροχοπτώσεων πλήττουν ολοένα και περισσότερο τη Νότια Ευρώπη. Το φετινό καλοκαίρι καταγράφηκε ως το θερμότερο στην Ισπανία από το 1961, ενώ παρόμοια φαινόμενα παρατηρούνται και στην Ελλάδα, όπου οι παρατεταμένες ξηρασίες έχουν οδηγήσει σε δραματική μείωση των αποθεμάτων νερού.

Η λίμνη Μόρνου, που αποτελεί την κύρια πηγή ύδρευσης της Αθήνας, έχει χάσει πάνω από το 50% του όγκου του νερού της τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, η επιφάνειά της έχει μειωθεί από 19,1 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2022 σε μόλις 8,7 τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η ξηρασία «απογυμνώνει» τη φύση: Δορυφορικές εικόνες απ' τη λίμνη Μόρνου

Η παρατεταμένη ανομβρία και η άνοδος της θερμοκρασίας έχουν μεταμορφώσει το τοπίο γύρω από τη λίμνη, με τα νερά να «υποχωρούν» και να αποκαλύπτουν τμήματα της κοίτης και της ακτής.

Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες του Copernicus Sentinel-2 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), η διαφορά μεταξύ Ιανουαρίου 2022 και Οκτωβρίου 2025 είναι εντυπωσιακή και ανησυχητική. Η λίμνη δείχνει «συρρικνωμένη», με τη βλάστηση και το έδαφος να υποδεικνύουν σοβαρή περιβαλλοντική πίεση.

Η Ελλάδα ανάμεσα στις πιο πληγείσες χώρες

Τα τελευταία καλοκαίρια, η Ελλάδα έχει βιώσει καταστροφικές πυρκαγιές και παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας που έχουν αλλοιώσει τη χλωρίδα και την πανίδα πολλών περιοχών. Η μείωση των υδάτινων αποθεμάτων, όπως του Μόρνου, αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι για τις μελλοντικές προκλήσεις στη διαχείριση των φυσικών πόρων και της ύδρευσης.

