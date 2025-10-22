Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε «φασίστα» τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Και λίγα είπα» (vid)

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε από τη Βουλή για την τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και χαρακτήρισε «φασίστα» τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ζωντανή μετάδοση.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βγήκε ζωντανά απ' τη Βουλή στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Το 'χουμε» για να αναφερθεί στην τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Συνομιλώντας με τον παρουσιαστή, Κώστα Τσουρό, αναφέρθηκε και στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπολύοντας μάλιστα βαρείς χαρακτηρισμούς, προς το πρόσωπό του, αποκαλώντας τον «φασίστα».

Η Ζ. Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε «φασίστα» τον Κ. Μητσοτάκη: «Και λίγα είπα»

Αρχικά, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στους βαρείς χαρακτηρισμούς που προέβη και νωρίτερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και την ρώτησε αν το κάνει συνειδητά με εκείνη να απαντάει: «Και λίγα είπα. Το βαρύ δεν είναι η φρασεολογία, είναι οι πράξεις που παραβιάζουν το σύνταγμα και τη δημοκρατία. Προσβλητική είναι η παρουσία του Πρωθυπουργού».

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει διχάσει το κόμμα του και την κυβέρνηση, δεν υποστηρίζουν οι βουλευτές την τροπολογία του Άγνωστου Στρατιώτη. Θέλει να επιβάλει στη Βουλή σιωπητήριο, να κλείνει τα μικρόφωνα απ' τους πολιτικούς αρχηγούς και ειδικά για 'μενα», αναφέρθηκε ερωτώμενη για την τροπολογία του Άγνωστου Στρατιώτη που αναμένεται να ψηφιστεί.

Και συνέχισε «Ποτέ στην ιστορία δεν επικράτησαν οι τύραννοι και οι φασίστες, επικράτησαν ο λαός και η δημοκρατία», με τον Κώστα Τσουρό να τη διακόπτει και να της λέει: «Μα ποιον λέτε φασίστα κ. Κωνσταντοπούλου. Επειδή κι εσείς είστε αρχηγός εκλεγμένου κόμματος στη Βουλή, επιμένω να λέω πως οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιείτε είναι πολύ βαρείς».

Απαντώντας στην παρέμβαση του παρουσιαστή: «Εμένα με εντυπωσιάζει που σας σοκάρει ότι εγώ λέω πως αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης είναι φασιστικό και δεν σας σοκάρει ότι ίδιος χθες είπε πως "βαφτίσανε κάποιοι έγκλημα ένα τραγικό δυστύχημα". Το σοκαριστικό είναι πως, αντί ο κατηγορούμενος για το έγκλημα των Τεμπών να δικάζεται, θέλει να σβήσει τα ονόματα απ' την πλατεία Συντάγματος. Αυτό δεν θα περάσει!».

