Εστιατόριο στη Γαλλία ζήτησε 65 ευρώ για να καθίσει βρέφος 13 μηνών στο τραπέζι των γονιών του

Απίστευτο περιστατικό στη Γαλλία, αφού ζευγάρι εμποδίστηκε να μπει σε γνωστό εστιατόριο επειδή δεν είχε δηλώσει το 13 μηνών μωρό του στην κράτηση και του ζητήθηκε να πληρώσει σαν ενήλικας.

Στο εστιατόριο Les Grands Buffets στη Ναρμπόν της Γαλλίας συνέβη ένα αρκετά ιδιαίτερο σκηνικό. Ζευγάρι ήθελε να φέρει τον 13 μηνών γιο του μαζί, ενώ η κράτηση ήταν για 12 άτομα... κάτι που προκάλεσε μόνο προβλήματα.

Όταν έφτασαν στην είσοδο οι υπάλληλοι τους αρνήθηκαν να περάσουν επειδή δεν είχαν συμπεριλάβει το παιδί τους στην κράτηση. Σύμφωνα με την πολιτική του εστιατορίου, απ' την 1η Οκτωβρίου όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας, θα αντιμετωπίζονται ως ενήλικες κατά την πραγματοποίηση κρατήσεων. Εάν το ζευγάρι ήθελε το παιδί τους να κάτσει σε καρεκλάκι φαγητού, θα έπρεπε να πληρώσει το ποσό των 65,50 ευρώ, όσο και το πλήρες γεύμα ενός ενήλικα.

«Δεν είναι λούτρινο αρκουδάκι, είναι άνθρωπος»

Όταν το προσωπικό τους αρνήθηκε την πρόσβαση στο τραπέζι, ο πατέρας του παιδιού εξήγησε ότι είχε μιλήσει με έναν υπεύθυνο λίγες ώρες νωρίτερα, για να βεβαιωθεί πως δεν θα υπάρξει κάποιο θέμα. Ο διευθυντής, με βάση τα λόγια του άνδρα, είχε απαντήσει θετικά διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα του παρείχαν και καρεκλάκι φαγητού.

Οι υπάλληλοι δεν πίστεψαν την ιστορία του πατέρα και τον κατηγόρησαν ότι έλεγε ψέματα. Η μόνη περίπτωση για να δώσουν καρεκλάκι στο παιδί ήταν να πληρωθεί το ποσό των 65,50 ευρώ. Το ζευγάρι ήθελε να κάνει τους υπαλλήλους να καταλάβουν ότι το παιδί δεν θα έτρωγε τίποτα, πόσο μάλλον ένα πλήρες γεύμα ενηλίκου .

«Δεν είναι λούτρινο ζωάκι, είναι άνθρωπος, οπότε μετράει ως φυσιολογικός άνθρωπος», ενημέρωσε το ζευγάρι η ρεσεψιονίστ. «Αν δεν θέλετε να πληρώσετε περισσότερα, πρέπει να το μετρήσετε στην κράτηση», πρόσθεσε.

Ο ιστότοπος του εστιατορίου ενημερώνει τους πελάτες για την πολιτική του εστιατορίου σχετικά με τους ανηλίκους: «Ο αριθμός των παιδιών που δειπνούν στο Les Grands Buffets πρέπει να περιλαμβάνεται στον συνολικό αριθμό των πελατών στο τραπέζι κατά τη στιγμή της κράτησης και θα θεωρούνται ενήλικες καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης», σύμφωνα με τον ιστότοπο.

