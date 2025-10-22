Το πιο φαρδύ κτήριο στον κόσμο: Βρίσκεται στην Κίνα και μπορεί να χωρέσει 20 Boeing 747 (vid)

Το New Century Global Center έχει 1,7 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, τρεις φορές το μέγεθος του Πενταγώνου στην Ουάσινγκτον.

Μπορεί το Ντουμπάι να διαθέτει το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, αλλά η Κίνα έχει το πιο φαρδύ. Το New Century Global Center βρίσκεται στο Σετσουάν και άνοιξε το 2013. Καλύπτει 1,7 εκατ. τετραγωνικά μέτρα, τρεις φορές δηλαδή το μέγεθος του Πενταγώνου της Ουάσινγκτον.

Το κτήριο έχει μήκος 500 μέτρα, πλάτος άλλα 500 και ύψος που φτάνει τα 100 μέτρα. Έχει τη δυνατότητα να χωρέσει έως και 20 όπερες του Σίδνεϊ ή 20 αεροσκάφη Boeing 747.

Ό,τι χωράει μία πόλη... εμπεριέχεται σε ένα κτήριο: Από τεχνητή παραλία μέχρι και σύστημα ηλεκτρικών μεταφορών

Μες στο κέντρο στεγάζονται εκατοντάδες καταστήματα, εμπορικά κέντρα, πολυτελή θέρετρα, κινηματογράφους, πεντάστερα ξενοδοχεία, μία τεχνητή παραλία και ένα κλειστό υδάτινο πάρκο. Όλα όσα, δηλαδή, περιέχει μία πόλη...

Η τεχνητή παραλία που έχει, δημιουργεί τον δικό της «ήλιο», που είναι τεχνητός και λάμπει 24 ώρες την ημέρα, παρέχοντας μια ευχάριστη θερμοκρασία για όλους τους επισκέπτες. Έχει 400 μέτρα ακτογραμμής και χωρητικότητα 6.000 ατόμων, καθιστώντας την το κύριο αξιοθέατο του New Century Global Center.

Βέβαια, η πιο συναρπαστική πτυχή του κτηρίου είναι ο χρόνος κατασκευής του. Ξεκίνησε το 2010 και ολοκληρώθηκε το 2013, μόλις 3 χρόνια. Εργάστηκαν πάνω από 100.000 άνθρωποι, εταιρείες και κορυφαίοι Ασιάτες αρχιτέκτονες.

Το τεράστιο αυτό συγκρότημα μπορεί να φιλοξενήσει 50.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων επισκεπτών, καλεσμένων, εμπόρων και υπαλλήλων. Διαθέτει εσωτερικά φανάρια, σύστημα ηλεκτρικών μεταφορών, κατοικημένες περιοχές, ακόμη και σταθμό μετρό στο εσωτερικό του.

