Τα επαγγέλματα που καταστρέφουν την ψυχική σου υγεία και προκαλούν τη μεγαλύτερη επαγγελματική εξουθένωση

Σύμφωνα με το LinkedIn, δεν είσαι απλώς κουρασμένος. Υπάρχουν δουλειές που στην πραγματικότητα «τρώνε» την ψυχική σου υγεία.

Σίγουρα το έχεις νιώσει κι εσύ. Ξυπνάς, πίνεις καφέ, ανοίγεις το laptop και μέσα σου κάτι λέει «όχι πάλι». Αν νιώθεις ότι η δουλειά σου σου ρουφάει ενέργεια, δεν είσαι μόνος. Υπάρχουν επαγγέλματα που εξαντλούν ψυχικά και σωματικά, όσο κι αν αγαπάς αυτό που κάνεις. Το burnout - αυτή η διαβόητη επαγγελματική εξουθένωση - δεν είναι φάση «βαριέμαι», είναι καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά.

Η εξουθένωση δεν έχει να κάνει με τεμπελιά ή αδιαφορία. Είναι το αποτέλεσμα του χρόνιου στρες και των συνεχών απαιτήσεων που δεν τελειώνουν ποτέ. Σύμφωνα με το LinkedIn, 4 στους 10 εργαζομένους νιώθουν κολλημένοι στη δουλειά τους και παραδέχονται ότι ζουν με burnout σε καθημερινή βάση. Ναι, σχεδόν ο μισός επαγγελματικός πληθυσμός παλεύει να αντέξει.

Αν αναρωτιέσαι ποιοι «λυγίζουν» περισσότερο, κράτα αυτό: οι project managers και τα στελέχη είναι στην κορυφή της λίστας. Αν έχεις αναλάβει projects, deadlines, ομάδες, targets, ξέρεις καλά τι σημαίνει να πιέζεσαι απ’ όλες τις πλευρές και να προσπαθείς να μην τα χάσεις. Πολύ στρες, ελάχιστη αναγνώριση και το μυαλό σου αρχίζει να καίγεται σιγά σιγά.

Δεν είσαι όμως ο μόνος. Έρευνα της Vision Direct δείχνει ότι οι άνθρωποι στην υγεία, την εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση και τη φιλοξενία βιώνουν τα υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικού άγχους. Πάνω από το ένα τρίτο των εργαζομένων έχει κλάψει στη δουλειά, με το 55% να το αποδίδει αποκλειστικά στο στρες. Αν δουλεύεις σε κάποιον από αυτούς τους τομείς, τότε καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις την ψυχραιμία σου όταν όλα γύρω σου «καίνε».

Γενικά, τα επαγγέλματα που καταστρέφουν συχνότερα την ψυχική υγεία των εργαζομένων τους εμπίπτουν στους ακόλουθους τομείς:

Εκπαίδευση

Υγεία και κοινωνική πρόνοια

Χρηματοοικονομικά και ασφάλειες

Δημόσια διοίκηση και δημόσιες υπηρεσίες

Υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης

Κατασκευή

Οι γυναίκες φαίνεται να πληρώνουν ακόμα πιο βαρύ τίμημα. Είναι τρεις φορές πιο πιθανό να κλάψουν στη δουλειά από τους άνδρες, σύμφωνα με την ίδια έρευνα. Και όσο για την ηλικία; Αν ανήκεις στη Γενιά Υ ή Ζ, έχεις ακόμα περισσότερες πιθανότητες να νιώσεις εξαντλημένος. Το 30% των millennials και το 27% των Gen Z παραδέχτηκαν ότι έχουν κλάψει από burnout. Μεγάλωσες σε μια εποχή που το multitasking και η «παραγωγικότητα» έγιναν κανόνας και τώρα το σώμα σου ζητάει διάλειμμα.

Δεν φταίει όμως μόνο η φύση της δουλειάς σου. Οι συνθήκες εργασίας παίζουν τεράστιο ρόλο. Αν δουλεύεις αποκλειστικά στο γραφείο, έχεις περισσότερες πιθανότητες να εξαντληθείς απ’ ό,τι αν είχες ένα υβριδικό πρόγραμμα ή δούλευες από το σπίτι. Η ευελιξία μειώνει το στρες και σε βοηθά να πάρεις ανάσα. Αλλά πρόσεξε, η αποθέωση της εξουθένωσης (π.χ. δουλεύω 14 ώρες, άρα είμαι αφοσιωμένος) δεν είναι τίποτα άλλο παρά παγίδα.

Αν ξυπνάς χωρίς ενέργεια, αν δεν μπορείς να χαλαρώσεις ούτε το Σαββατοκύριακο και αν το σώμα σου σού στέλνει σήματα κινδύνου, τότε σταμάτα. Δεν είναι αδυναμία. Είναι προειδοποίηση. Η δουλειά σου δεν πρέπει να σε διαλύει για να αξίζεις. Η ψυχική σου υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι προτεραιότητα.