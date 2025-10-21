Κεντρική θέρμανση: Ο «αόρατος» κίνδυνος για την υγεία σας - Τι λέει φαρμακοποιός

Φαρμακοποιός προειδοποιεί: η κεντρική θέρμανση μπορεί να επιδεινώσει αλλεργίες και άσθμα. Δείτε πώς θα προστατευθείτε αυτόν τον χειμώνα.

Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν και τα καλοριφέρ αρχίζουν να δουλεύουν ξανά, λίγοι γνωρίζουν ότι η κεντρική θέρμανση μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά την υγεία μας. Ο φαρμακοποιός Ian Budd, συνεργάτης του Chemist4U, εφιστά την προσοχή στις συνέπειες που μπορεί να έχει ο ζεστός, ξηρός αέρας για όσους πάσχουν από αλλεργίες ή άσθμα.

«Μόλις αρχίσουμε να ανεβάζουμε τον θερμοστάτη, πολλοί παρατηρούν ότι τα συμπτώματά τους επιδεινώνονται, παρόλο που η γύρη έξω έχει μειωθεί», εξηγεί ο Budd. Ο λόγος, όπως λέει, είναι πως η ζέστη των καλοριφέρ «αναστατώνει» τη σκόνη, το τρίχωμα των κατοικίδιων και τα μικροσκοπικά υπολείμματα ακάρεων που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η εσωτερική θέρμανση, τονίζει, «δημιουργεί ξηρό αέρα που ευνοεί τη διασπορά αλλεργιογόνων σωματιδίων, όπως τα περιττώματα των ακάρεων σκόνης». Ιδιαίτερα οι χώροι με χαλιά, βαριές κουρτίνες και ανεπαρκή αερισμό αποτελούν, σύμφωνα με τον ίδιο, ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη και κυκλοφορία αυτών των ερεθιστικών παραγόντων.

Αν τα φίλτρα του συστήματος θέρμανσης δεν καθαρίζονται ή δεν αντικαθίστανται τακτικά, το πρόβλημα επιδεινώνεται. «Τα βρώμικα φίλτρα λειτουργούν σαν αντλίες αλλεργιογόνων, εκτοξεύοντας τα σωματίδια ξανά στον αέρα», προειδοποιεί ο φαρμακοποιός.

Πώς να προφυλαχθείτε

Ο Budd συνιστά:

Καθαρισμό καλοριφέρ και αεραγωγών πριν την πρώτη ενεργοποίηση της θέρμανσης.

Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα και ξεσκόνισμα πίσω από τις μονάδες θέρμανσης.

Έλεγχο υγρασίας μεταξύ 40–50%, ώστε να αποφεύγεται τόσο η υπερβολική ξηρότητα όσο και η ανάπτυξη μούχλας.

Περιορισμό μαλακών επίπλων και χρήσης βαριών υφασμάτων που παγιδεύουν σκόνη.

Πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων σε υψηλή θερμοκρασία κάθε εβδομάδα και χρήση καλυμμάτων ανθεκτικών στα ακάρεα.

Αερισμό των χώρων, έστω και για λίγα λεπτά καθημερινά.

Σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμένουν, ο ειδικός προτείνει ήπιες φαρμακευτικές λύσεις, όπως αντιισταμινικά, ρινικά σπρέι για τη φλεγμονή και κολλύρια για τον ερεθισμό των ματιών.

Όπως υπογραμμίζει, οι περισσότερες εξάρσεις αλλεργιών όταν ενεργοποιείται η θέρμανση δεν οφείλονται σε νέους παράγοντες, αλλά στην «ανακύκλωση» της σκόνης και των αλλεργιογόνων που είχαν καθιζάνει κατά τους θερμούς μήνες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ