«Η συνεργασία που δε ξέραμε ότι χρειαζόμασταν»: Άντζελα Δημητρίου και Κατερίνα Λιόλιου φέρνουν τα '90s στο σήμερα με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο

Η απόλυτη συνάντηση γενεών και στυλ μόλις συνέβη.

Η μουσική, η μόδα και η λάμψη ενώνονται σε ένα από τα πιο δυνατά comeback της χρονιάς. Η Άντζελα Δημητρίου και η Κατερίνα Λιόλιου συναντιούνται στο «Που Τη Βρήκε;» και αποδεικνύουν ότι όταν δύο γενιές ενέργειας και στυλ ενώνουν δυνάμεις, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι εκρηκτικό. Το music video είναι ένα fashion performance με ταυτότητα, ρυθμό και δυναμισμό, όπου η διαχρονικότητα συναντά τη σύγχρονη αισθητική, και το παλιό glamour επιστρέφει με νέο αέρα.

Σε ένα σκηνικό που θυμίζει τη χρυσή εποχή των 90s, αλλά με τη ματιά του σήμερα, το «Που Τη Βρήκε;» γίνεται μια audiovisual εμπειρία που ξεπερνά τα όρια ενός απλού video clip. Είναι μια αναβίωση, ένα παιχνίδι ανάμεσα στο χθες και το τώρα, σκηνοθετημένο από τον MenelaosV με κινηματογραφική προσέγγιση και fashion attitude.

Ένα fashion revival γεμάτο 90s glam, attitude και σύγχρονη αισθητική, που φέρνει την old-school λάμψη στο σήμερα με τον πιο stylish τρόπο. Το τραγούδι, που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, είναι ένα σύγχρονο λαϊκό ντουέτο - έκπληξη, με τις δύο superstars να αποδεικνύουν ότι η ένταση, το πάθος και το στυλ δεν έχουν ηλικία!

Με μουσική του Κωνσταντή και στίχους του Χρήστου Αναστασίου, το «Που Τη Βρήκε;» έχει ήδη γίνει talk of the town και φυσικά viral και στα social!

Η αλήθεια είναι πως δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο. Ή όπως γράφουν ήδη και πολλοί στα social, αποτελεί τη «συνεργασία που δε ξέραμε ότι χρειαζόμασταν»!