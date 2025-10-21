Νέο εύρημα για τα εμβόλια mRNA κατά της COVID: Φαίνεται να ωφελούν τους ασθενείς με καρκίνο

Ασθενείς που έλαβαν εμβόλιο mRNA κατά της COVID μέσα σε 100 ημέρες από την έναρξη της ανοσοθεραπείας τους, είχαν διπλάσιες πιθανότητες να ζουν τρία χρόνια μετά την έναρξη της θεραπείας, σύμφωνα με νέα μελέτη του Κέντρου Καρκίνου MD Anderson του Πανεπιστημίου του Τέξας.

Το ενθαρρυντικό εύρημα προέκυψε ενώ οι επιστήμονες ανέπτυσσαν εξατομικευμένα εμβόλια mRNA για όγκους του εγκεφάλου. Οι ερευνητές Adam Grippin και Elias Sayour παρατήρησαν ότι τα υπάρχοντα εμβόλια mRNA ενεργοποιούν έντονα το ανοσοποιητικό, ακόμη κι όταν δεν στοχεύουν άμεσα τον όγκο.

«Η έρευνά μας δείχνει ότι τα εμβόλια mRNA κατά της COVID μπορούν να “εκπαιδεύσουν” το ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών ώστε να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα», εξηγεί ο δρ. Adam Grippin, ανώτερος ερευνητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. «Όταν συνδυάζονται με τους αναστολείς σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού, παράγουν ισχυρές αντικαρκινικές ανοσολογικές αντιδράσεις και οδηγούν σε σημαντική βελτίωση της επιβίωσης».

Οι επιστήμονες περιγράφουν το φαινόμενο ως «Συναγερμό»: το εμβόλιο θέτει το ανοσοποιητικό σε κατάσταση επιφυλακής ώστε να αναγνωρίζει και να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα. Τα τελευταία, ως άμυνα, αρχίζουν να παράγουν την πρωτεΐνη PD-L1, η οποία «μπλοκάρει» την ανοσολογική απόκριση. Οι αναστολείς PD-L1, που χρησιμοποιούνται ήδη σε θεραπείες, φαίνεται ότι λειτουργούν ακόμη καλύτερα σε αυτό το νέο ανοσολογικό περιβάλλον.

Αυξήθηκε η μέση επιβίωση των ασθενών κατά 17 ολόκληρους μήνες

Η μελέτη, που ανέλυσε πάνω από 1.000 ασθενείς από το 2019 έως το 2023, έδειξε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Οι ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο πνεύμονα που είχαν εμβολιαστεί, ζούσαν κατά μέσο όρο 37,3 μήνες, σε σύγκριση με 20,6 μήνες για τους ανεμβολίαστους. Στους ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα, η μέση επιβίωση ήταν 26,6 μήνες για τους ανεμβολίαστους, ενώ για τους εμβολιασμένους η μέση επιβίωση δεν είχε ακόμη αποσαφηνιστεί, γεγονός που υποδηλώνει ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση.

Το πιο εντυπωσιακό, όμως, ήταν ότι οι θετικές επιδράσεις παρατηρήθηκαν κυρίως σε ασθενείς με λεγόμενους «ψυχρούς όγκους», δηλαδή εκείνους που παρουσιάζουν ελάχιστη ή μηδενική ανοσολογική δραστηριότητα και συνήθως δεν ανταποκρίνονται καλά στην ανοσοθεραπεία.. Σε αυτούς, η τριετής επιβίωση αυξήθηκε έως και πέντε φορές μετά τον εμβολιασμό.

Τα αποτελέσματα παρέμειναν σταθερά ανεξάρτητα από τον τύπο του εμβολίου ή τον αριθμό των δόσεων. Ο δρ. Grippin, σημείωσε ωστόσο, ότι τα καλύτερα αποτελέσματα παρατηρούνται όταν ο εμβολιασμός γίνεται εντός 30 ημερών από την έναρξη της θεραπείας.

«Το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι τα διαθέσιμα, χαμηλού κόστους εμβόλια mRNA μπορεί να ενισχύσουν δραστικά την αποτελεσματικότητα ορισμένων ανοσοθεραπειών», πρόσθεσε ο ερευνητής. «Ελπίζουμε ότι αυτές οι ανακαλύψεις θα επιτρέψουν οι θεραπείες αυτές να γίνουν πιο αποδοτικές και να ωφελήσουν ασθενείς με πιο ανθεκτικούς τύπους καρκίνου».

Επόμενο βήμα των επιστημόνων είναι η διεξαγωγή μιας μεγάλης, τυχαιοποιημένης κλινικής μελέτης φάσης ΙΙΙ, ώστε να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα και να εξεταστεί εάν τα εμβόλια mRNA κατά της COVID θα πρέπει να ενταχθούν στο στάνταρ πρωτόκολλο θεραπείας για τους καρκινοπαθείς που υποβάλλονται σε ανοσοθεραπεία.

