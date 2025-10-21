First Dates: Ο παρολίγον ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα που έριξε παπατζιλίκια αλλά όχι και την κοπέλα (vid)

Είχε τη στάση, είχε το βλέμμα, είχε και το... παραμύθι. Όμως, όταν η κοπέλα του First Dates κλείστηκε στην τουαλέτα για να πει στην κολλητή της «Περνάω χάλια, αλήθεια», το παιχνίδι είχε ήδη λήξει πριν καν αρχίσει.

Στο First Dates μπορεί να περιμένεις τα πάντα. Εκτός ίσως από έναν παραλίγο ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα που σήμερα κάνει διαδρομές Αιγάλεω-Παγκράτι με το ταξί του.

Μελαχρινός, με έντονες γωνίες στο πρόσωπο -τις οποίες θεωρεί, όπως είπε ο ίδιος, το πιο σεξι σημείο του σώματός του- μπήκε στο ριάλιτι αποφασισμένος να βρει την ιδανική γυναίκα. Μια petit κοπέλα, όπως ξεκαθάρισε, με το που πάτησε το πόδι του στο εστιατόριο. Μόνο που από την πρώτη στιγμή κάτι στη φάση του φώναζε «παπάτζα».

Τον έφαγαν οι... κλίκες και το γύρισε στο ταξί

Συστήθηκε ως ποδοσφαιριστής που λίγο έως πολύ έφτασε μια ανάσα από την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Όταν τον ρώτησαν να δώσει περισσότερες πληροφορίες, είπε πως ΟΚ, στην πραγματικότητα είχε δοκιμαστεί στη Χιρόνα. Και λίγο αργότερα, το κατέβασε κι άλλο: είχε αγωνιστεί κάπως, κάπου, κάποτε σε μια ερασιτεχνική ομάδα της Βαρκελώνης, αλλά -όπως συμβαίνει σε μυριάδες περιπτώσεις τυπάδων που ασχολήθηκαν με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο- οι «κλίκες» και οι τραυματισμοί του έκοψαν το δρόμο προς τη δόξα. Έτσι, όπως παραδέχτηκε, αναγκάστηκε να γυρίσει στα πάτρια εδάφη για να συνεχίσει τη ζωή του ως ταξιτζής.

Μπορεί να μην έπεισε τη Ζενεβιέβ, που τον άκουγε με το χαρακτηριστικό εκείνο βλέμμα «έλα τώρα, κάνε μου τη χάρη…», αλλά ο ίδιος παρέμεινε αισιόδοξος. Ήλπιζε τουλάχιστον να κερδίσει την καρδιά της κοπέλας που του έλαχε στο ραντεβού.

Δεν πήγε και πολύ καλά αυτό

Εκείνη φάνηκε ευγενική, λίγο ντροπαλή, όμως με το που κύλησε η κουβέντα, η αμηχανία χτύπησε κόκκινο. Ο τύπος προσπαθούσε απεγνωσμένα να δείξει αυτοπεποίθηση, αλλά οι διαδοχικές ατάκες του σφράγισαν αρνητικά τη μοίρα του ραντεβού.

Η στιγμή κορυφώθηκε όταν η κοπέλα βρήκε ευκαιρία να πάει στην τουαλέτα και πήρε τη φίλη της τηλέφωνο. «Περνάω χάλια, αλήθεια. Έχω πιει μια παλόμα και τώρα θέλω να πιω όλο μου το κρασί», είπε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Όπως φάνηκε στη συνέχεια, δεν υπήρξε κανένα «ματσάρισμα». Εκείνος έφυγε με την αίσθηση ότι «ίσως δεν ήταν έτοιμη για έναν άντρα σαν κι εμένα», κι εκείνη με την πεποίθηση ότι μάλλον έζησε το πιο αμήχανο ραντεβού της ζωής της.

Αν μη τι άλλο, το επεισόδιο απέδειξε για άλλη μια φορά ότι το First Dates δεν χρειάζεται σενάριο για να γίνει επικό. Αρκεί ένας τύπος με γωνίες και μπόλικη φαντασία.

