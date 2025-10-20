Αδιανόητο περιστατικό σε τρόλεϊ: Ο οδηγός «έπαιζε» μπουνιές με επιβάτη και το όχημα έπεσε σε κολώνα (vid)

Τρόλεϊ προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ στη Δραπετσώνα το βράδυ του Σαββάτου (18/10), μετά από καβγά μεταξύ οδηγού και επιβάτη.

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (18/10) στη Δραπετσώνα όταν ένα τρόλεϊ να πέφτει πάνω σε κολώνα ηλεκτροδότησης μετά από καβγά του οδηγού με επιβάτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ξέσπασε έντονη λογομαχία μεταξύ του οδηγού του τρόλεϊ και ενός επιβάτη, μετά από απαίτηση του τελευταίου να σταματήσει ο συρμός σε μη στάση και να κατεβεί.

Την ώρα που το όχημα ήταν εν κινήσει, η ένταση ανάμεσά τους φαίνεται πως κορυφώθηκε, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του του τρόλεϊ με αποτέλεσμα αυτό να ξεφύγει από την πορεία του, να ανέβει στο πεζοδρόμιο και να προσκρούσει σε κολώνα της ΔΕΗ.

Αμέσως επικράτησε αναστάτωση. Περαστικοί σταμάτησαν προσπαθώντας να καταλάβουν τι είχε συμβεί, ενώ οι επιβάτες βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ. Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού δήλωσε στο ΕΡΤnews: «Όταν έφτασα εκεί είχε κόσμο και φώναζαν στον οδηγό να τους ανοίξει όμως αυτός δεν άνοιγε» είπε σημειώνοντας: «Ο συρμός είχε ανέβει στο πεζοδρόμιο και είχε πέσει πάνω σε στύλο της ΔΕΗ». Όπως αποκάλυψε ο αυτόπτης μάρτυρας που ειδοποίησε την αστυνομία το μπροστινό τζάμι ήταν σπασμένο και φαινόταν μεγάλο βαθούλωμα από τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα τα όσα είδε ήταν αποκαλυπτικά για τον καβγά που βρίσκονταν σε εξέλιξη: «Ο οδηγός δεν ήταν στη θέση του. Είχε σηκωθεί και πιαστεί στα χέρια με τον επιβάτη. Έπαιζαν μπουνιές όταν έφτασα. Δεν πρόλαβα να μάθω τι είχε προηγηθεί» τόνισε.

