Τέλος του κόσμου: NASA και Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο προβλέπουν πότε η Γη θα γίνει ακατοίκητη

Υπερυπολογιστές προβλέπουν ότι η ζωή στη Γη θα επηρεαστεί από την εντεινόμενη ηλιακή δραστηριότητα και την κλιματική αλλαγή. Οι επιστήμονες εκτιμούν πότε η ατμόσφαιρα θα γίνει μη φιλόξενη για οργανισμούς που εξαρτώνται από οξυγόνο.

Ερευνητές της NASA σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Toho στην Ιαπωνία χρησιμοποίησαν υπερυπολογιστές για να εκτιμήσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Γης.

Οι προσομοιώσεις τους δείχνουν ότι η ζωή στον πλανήτη μας, τόσο η ανθρώπινη όσο και η μικροβιακή, θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις καθώς ο Ήλιος θα συνεχίσει να θερμαίνεται και να διαστέλλεται.

«Οι θερμοκρασίες ακραίες, οι ωκεανοί θα έχουν εξατμιστεί»

Η μελέτη με τίτλο «Η μελλοντική διάρκεια ζωής της οξυγονωμένης ατμόσφαιρας της Γης» υπολογίζει ότι σε περίπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια τα επίπεδα οξυγόνου θα έχουν μειωθεί τόσο πολύ, που οποιοσδήποτε οργανισμός εξαρτάται από αυτό θα εξαφανιστεί. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η ατμόσφαιρα θα αραιώσει, οι θερμοκρασίες της επιφάνειας θα γίνουν ακραίες και οι ωκεανοί θα έχουν σε μεγάλο βαθμό εξατμιστεί.

Παρά τα ακραία αυτά σενάρια, η ανθρώπινη ζωή αναμένεται να επηρεαστεί πολύ νωρίτερα. Η συνδυαστική επίδραση της εντεινόμενης ηλιακής δραστηριότητας με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή - αυξανόμενες θερμοκρασίες, τήξη των πάγων και ατμοσφαιρική ρύπανση - θα καταστήσει τον πλανήτη προοδευτικά λιγότερο φιλόξενο.

«Η φωτεινότητα του Ήλιου αυξάνεται σταθερά και αυτό επηρεάζει τη βιωσιμότητα της Γης», σημειώνει ο Kazumi Ozaki, επικεφαλής της μελέτης. «Τα νεότερα μοντέλα δείχνουν ότι η περίοδος κατά την οποία η Γη θα παραμείνει κατοικήσιμη είναι σχεδόν η μισή από τις προηγούμενες εκτιμήσεις».

Με άλλα λόγια, η ζωή όπως τη γνωρίζουμε θα συνεχίσει για δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά η σταδιακή εξάντληση του οξυγόνου και η αύξηση της θερμοκρασίας σηματοδοτούν το τέλος των οργανισμών που εξαρτώνται από αυτά τα στοιχεία - σε μια κλίμακα χρόνου που, για την ανθρωπότητα, παραμένει εξαιρετικά μακρινή.

