Βρετανός που ήταν 45 χρόνια αλκοολικός αποκάλυψε τι του έκανε περισσότερο εντύπωση στους 9 μήνες που είναι καθαρός

Άνδρας που είναι 9 μήνες νηφάλιος μετά από 45 χρόνια κατανάλωσης αλκοόλ μοιράζεται τι τον εξέπληξε περισσότερο με την αποχή

Ένας άνδρας στη Βρετανία που πλέον είναι νηφάλιος μετά από 45 χρόνια κατανάλωσης αλκοόλ μοιράστηκε το πράγμα που τον πείραξε περισσότερο αφού το εγκατέλειψε για πάντα. Ο Ian Callaghan βρισκόταν σε μια καταστροφική ρουτίνα πριν πάρει την απόφαση να σταματήσει να πίνει για πάντα και μετά από εννέα μήνες νηφαλιότητας, μοιράζεται κάποιες από τις βασικές διαφορές που παρατήρησε.

Η κουλτούρα του αλκοόλ είναι διαδεδομένη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρότζεκτ όπως το Sober October και το Dry January έχουν γίνει πιο δημοφιλή τα τελευταία χρόνια και ενώ υπάρχουν οφέλη στο να κάνει κάποιος ένα διάλειμμα στο σώμα του για έναν μήνα, μπορεί να αρχίσει να παρατηρεί τις σημαντικές αλλαγές μόνο αν παραμείνει νηφάλιος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η αλλαγές που παρατήρησε ο Ian

Αυτό ακριβώς συνέβη με τον Ian, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει από τον εθισμό στη μπύρα και το έτοιμο φαγητό και τώρα νιώθει άλλος άνθρωπος μετά από εννέα μήνες πλήρους αποχής από το αλκοόλ. Στο κανάλι του στο TikTok, ο Ian ρωτήθηκε αν νιώθει καλύτερα σωματικά μετά την αλλαγή.

«Δεν είναι μύθος, είναι μια βιολογική αποκάλυψη. Για δεκαετίες, δεχόμουν την νωθρότητα, τη θολούρα και το αίσθημα του να νιώθεις γέρος. Έκανα λάθος, ήταν το δηλητήριο. Οι πρώτες δύο εβδομάδες ήταν μια μάχη, αλλά μετά άρχισαν οι αλλαγές σαν χιονοστιβάδα ευεξίας», ανέφερε.

«Η πιο σοκαριστική σωματική αλλαγή δεν ήταν η απώλεια βάρους (αν και έχασα το πρήξιμο στην κοιλιά), αλλά η ποιότητα του ύπνου μου. Είχα ξεχάσει πώς είναι να κοιμάσαι όλη τη νύχτα και να ξυπνάς πραγματικά ξεκούραστος, όχι απλώς λιγότερο μεθυσμένος. Τέλος οι συνεχείς ελαφροί πονοκέφαλοι ή η θολή αίσθηση κούρασης· τώρα ξυπνάω καθαρός στο μυαλό», τόνισε στη συνέχεια.

«Το πρησμένο, κοκκινωπό πρόσωπό μου μεταμορφώθηκε, η ερυθρότητα έφυγε, η γραμμή του σαγονιού επανεμφανίστηκε, τα μάτια φωτεινά και καθαρά. Η χρόνια παλινδρόμηση οξέος, για την οποία έπαιρνα φάρμακα για χρόνια, εξαφανίστηκε μέσα σε ένα μήνα», πρόσθεσε και συμπλήρωσε: «Αλλά η ενέργεια… αυτό είναι το πραγματικό σοκ. Δεν είναι νευρική, αλλά ήρεμη, σταθερή και αξιόπιστη ενέργεια. Τέλος οι μεσημεριανές “βουλιμίες” ή η ανάγκη για ύπνο. Μπορώ να περπατήσω μετά το δείπνο, να δουλέψω σε projects και να νιώθω ικανός. Μετά από 45 χρόνια σωματικής φθοράς, η αποχή από το αλκοόλ ένιωθε σαν να γύριζα τον χρόνο πίσω 15 χρόνια στην υγεία μου. Θαυματουργό».

