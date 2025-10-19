Εθνικιστές-13 και Active Clubs: Η νέα γενιά νεοναζιστών που δρα διεθνώς

Οι Active Clubs, ένα διεθνές δίκτυο νεοναζιστικών ομάδων, προσελκύουν την προσοχή των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ιδιαίτερα η οργάνωση «Εθνικιστές-13» στον Καναδά συνεργάζεται με αμερικανικές και ευρωπαϊκές ομάδες, ενισχύοντας τη διασυνοριακή τους δράση και τη βία.

Οι νεοφασιστικές «λέσχες μάχης» ή Active Clubs, ομάδες νεοναζιστών που δραστηριοποιούνται διεθνώς, βρίσκονται στο στόχαστρο των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών. Σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε ο Guardian, οι οργανώσεις αυτές εξελίσσονται σε μια αυξανόμενη απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Οι Active Clubs παρουσιάζονται ως ομάδες πολεμικών τεχνών, αλλά προωθούν ακροδεξιές ιδεολογίες εμπνευσμένες από τη ναζιστική ιδεολογία. Μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το Telegram, ενισχύουν τη διεθνή συνεργασία τους και ενθαρρύνουν ταξίδια μεταξύ χωρών για εκπαίδευση και δικτύωση.

Σύμφωνα με αναλυτές, όπως ο Joshua Fisher-Birch του Counter Extremism Project, οι υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούν τις ομάδες για να εκτιμήσουν το δυναμικό τους για βία και τις διασυνδέσεις τους με άλλα κινήματα διεθνώς.

Διεθνής συνεργασία και παρακολούθηση

Τον Αύγουστο, η καναδική οργάνωση Active Club «Εθνικιστές-13» («Nationalist-13») δημοσίευσε πρώτη βίντεο από εθνική συνάντηση, όπου συμμετείχαν και άλλες ομάδες από τις ΗΠΑ, όπως η Patriot Front. Αποκλειστικές εκθέσεις της καναδικής υπηρεσίας CSIS αναφέρουν ότι μέλη ταξιδεύουν μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ για να ενισχύσουν τις δεσμεύσεις τους και να ανταλλάξουν τακτικές, ιδεολογία και τεχνογνωσία.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτά τα ταξίδια και η διασυνοριακή συνεργασία αυξάνουν τις δυνατότητες βίαιων ενεργειών, ενώ οι διαδικτυακές αναρτήσεις των ομάδων περιλαμβάνουν εκκλήσεις για επιθέσεις εναντίον Εβραίων και κυβερνητικών στόχων.

Ιστορικό και διασύνδεση με άλλες οργανώσεις

Οι Active Clubs συνδέονται με προηγούμενα νεοναζιστικά δίκτυα, όπως οι Hammerskins, Atomwaffen Division και The Base, οι οποίες έχουν αναπτύξει διακρατικά εγκληματικά δίκτυα. Μέσα από κοινές εκδηλώσεις, ταξίδια και διαδικτυακές δράσεις, προωθούν το αφήγημα ενός διεθνούς κινήματος λευκής υπεροχής.

Ιδρυτής των Active Clubs είναι ο Rob Rundo, πρώην ηγέτης της Rise Above Movement, γνωστής για τη συμμετοχή της στη βία στο Σάρλοτσβιλ. Σήμερα, παραρτήματα των Active Clubs λειτουργούν σε πάνω από 27 χώρες, από την Ευρώπη και την Αυστραλία μέχρι τη Νότια Αμερική, ενώ νέες γενιές εμπνευσμένες από τη Hitlerjugend αναπτύσσονται παράλληλα.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν ότι η διεθνής δικτύωση αυτών των ομάδων καθιστά την παρακολούθηση και την πρόληψη βίας πιο σύνθετη, καθώς η ιδεολογία τους και η στρατηγική τους οργανώνουν ένα ενιαίο παγκόσμιο δίκτυο ακροδεξιών εξτρεμιστών.

