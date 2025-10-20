Ιστορικοί δίνουν μια σοκαριστική εξήγηση για τον μύθο της «αθανασίας» του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ο μύθος της «αθανασίας» του Μεγάλου Αλεξάνδρου φαίνεται πως βρήκε την επιστημονική του εξήγηση.

Ο Αλέξανδρος Γ΄ της Μακεδονίας, γνωστός παγκοσμίως ως Μέγας Αλέξανδρος, διαδέχθηκε τον πατέρα του το 336 π.Χ. και έγινε βασιλιάς του αρχαίου ελληνικού βασιλείου σε ηλικία μόλις 20 ετών.

Κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, οι στρατιωτικές του εκστρατείες κατέκτησαν μεγάλα τμήματα της Ασίας, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες στην ιστορία. Ωστόσο, σε ηλικία μόλις 32 ετών, πέθανε σε παλάτι στη Βαβυλώνα το 323 π.Χ.

Το μυστήριο του θανάτου του και οι μύθοι

Το μυστήριο όμως, βρίσκεται στο γεγονός ότι το σώμα του βασιλιά δεν παρουσίασε σχεδόν κανένα σημάδι θανάτου, ούτε ίχνος αποσύνθεσης για έξι ολόκληρες ημέρες.

Όπως ανέφερε ο Πλούταρχος, Έλληνας βιογράφος και συγγραφέας, το σώμα του δεν εμφάνισε καμία ένδειξη σήψης. «Το σώμα του, αν και βρισκόταν χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα σε μέρη υγρά και αποπνικτικά, δεν παρουσίασε καμία ένδειξη φθοράς, αλλά παρέμεινε καθαρό και φρέσκο», έγραψε.

Χωρίς τη γνώση της σύγχρονης ιατρικής, οι αρχαίοι Έλληνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Αλέξανδρος έπρεπε να ήταν θεός.

Η εξήγηση της επιστήμης

Σήμερα, η επιστήμη έρχεται να δώσει μια ανατριχιαστική εξήγηση για το γιατί το σώμα του Αλέξανδρου παρέμεινε «φρέσκο» τόσες ημέρες μετά τον θάνατό του. Η Δρ. Κάθριν Χολ, λέκτορας στην Ιατρική Σχολή του Dunedin στη Νέα Ζηλανδία, υποστήριξε ότι ο βασιλιάς πιθανότατα έπασχε από οξεία αυτοάνοση πάθηση, γνωστή ως σύνδρομο Guillain-Barré, το οποίο προκαλεί παράλυση των μυών.

Αν αυτή η θεωρία είναι σωστή, τότε ο Αλέξανδρος μπορεί να ήταν ακόμα ζωντανός όταν οι γιατροί πίστεψαν ότι είχε πεθάνει. Τραγικά, μπορεί να πέθανε κατά τη διάρκεια της ταρίχευσης, όταν άρχισαν να αφαιρούν τα εσωτερικά του όργανα. Παρόλο που ο τρόπος του θανάτου του θα παραμείνει ένα από τα μεγάλα μυστήρια της ιστορίας, είναι γνωστό ότι ο Μακεδόνας βασιλιάς αγαπούσε το ποτό.

Ο θάνατός του

Οι πηγές αναφέρουν ότι αρρώστησε αφού γιόρταζε για ημέρες, κατά τη διάρκεια αυτών των συμποσίων, φέρεται να προκάλεσαν τον Αλέξανδρο να πιει έναν ολόκληρο κρατήρα γεμάτο κρασί προς τιμήν του Ηρακλή. Μετά το περιστατικό, κατέρρευσε και υπέφερε από υψηλό πυρετό για περίπου δέκα ημέρες, ώσπου έχασε και τη δυνατότητα να μιλήσει.

Όταν οι στρατιώτες του πέρασαν μπροστά του για τελευταία φορά, σύμφωνα με τον ιστορικό Αρριανό, «δεν μπορούσε πια να μιλήσει… αλλά πάλεψε να σηκώσει το κεφάλι του και χαιρέτισε τον καθένα με το βλέμμα του». Αφού κηρύχθηκε νεκρός, κυκλοφόρησαν θεωρίες ότι μπορεί να είχε δηλητηριαστεί, δολοφονηθεί ή απλώς πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Οι εκδοχές για τον θάνατό του

Με την πάροδο των αιώνων, ιστορικοί πρότειναν διάφορες εκδοχές: ελονοσία, πνευμονία, μηνιγγίτιδα, παγκρεατίτιδα ή τυφοειδή πυρετό. Ένα ντοκιμαντέρ του BBC το 2003 πρότεινε ότι μπορεί να δηλητηριάστηκε με το φυτό λευκό ελλέβορο, ενώ μια μελέτη του 2014 στο περιοδικό Clinical Toxicology υπέθεσε ότι το κρασί του ίσως είχε νοθευτεί με άλλη τοξίνη, το Veratrum album.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ