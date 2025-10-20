Μεγάλο μπλακ άουτ στο διαδίκτυο: Οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές σταμάτησαν να λειτουργούν

Οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές του κόσμου σταμάτησαν να λειτουργούν λόγω μεγάλης διακοπής στο διαδίκτυο

Σοβαρά προβλήματα σε έναν μεγάλο αριθμό διαφορετικών ιστοσελίδων και εφαρμογών αναφέρουν πολλοί χρήστες τις τελευταίες ώρες, λόγω μιας διακοπής λειτουργίας του διαδικτύου.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ης Οκτωβρίου και πολλοί άνθρωποι παραπονιούνται ότι οι πιο αξιόπιστες εφαρμογές και ιστότοποι τους έχουν σταματήσει να λειτουργούν.

Οι ιστοσελίδες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα

Ο ιστότοπος Downdetector, ο οποίος παρακολουθεί τις αναφορές χρηστών για προβλήματα σε διαδικτυακές υπηρεσίες, έδειξε ξαφνική και εκτεταμένη διακοπή.

Ανάμεσα στις υπηρεσίες που επηρεάζονται είναι οι Amazon Web Services, Amazon, Canva, Duolingo, Snapchat, Ring και πολλές άλλες.

Άλλοι ιστότοποι και εφαρμογές που φαίνεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα σύμφωνα με το Downdetector περιλαμβάνουν: Roblox, Clash Royale, Life360, MyFitnessPal, Xero, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Coinbase, HM Revenue and Customs, Vodafone, PlayStation και Pokémon Go.

Αν και οι παραπάνω εφαρμογές και εταιρείες δεν συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, τα προβλήματα φαίνεται να έχουν κοινή πηγή: τις υπηρεσίες cloud της Amazon. Η εταιρεία προσφέρει την υποδομή πάνω στην οποία βασίζονται πολλές από αυτές τις υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία μεγάλου μέρους του σύγχρονου διαδικτύου.

Ποιες υπηρεσίες επηρεάζονται

Τα προβλήματα ξεκίνησαν περίπου στις 8 π.μ. (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου), όταν η εταιρεία κατέγραψε «αυξημένα ποσοστά σφαλμάτων» και καθυστερήσεις σε «πολλαπλές υπηρεσίες AWS», σύμφωνα με τη σελίδα κατάστασης υπηρεσιών της.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, τα ζητήματα επηρεάζουν τις υπηρεσίες Amazon DynamoDB και Amazon Elastic Compute Cloud, οι οποίες επιτρέπουν σε εταιρείες να ενοικιάζουν αποθηκευτικό χώρο και υπολογιστική ισχύ για να λειτουργούν τις πλατφόρμες τους.

Η Amazon είναι σήμερα ο πιο δημοφιλής πάροχος τέτοιων υπηρεσιών cloud στον κόσμο, με έσοδα 108 δισ. δολαρίων πέρυσι, αποτελώντας τη βασική πηγή των κερδών της εταιρείας.

Ανακοινώσεις από τις εταιρείες

Πολλές εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να εκδίδουν ανακοινώσεις για να ενημερώσουν τους χρήστες τους σχετικά με το πρόβλημα.

Η ομάδα του Fortnite δημοσίευσε ανάρτηση στο X (πρώην Twitter), επιβεβαιώνοντας ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Στην ανάρτηση ανέφεραν: «Μια διακοπή που επηρεάζει πολλές υπηρεσίες στο διαδίκτυο επηρεάζει και τις συνδέσεις στο Fortnite. Ερευνούμε το ζήτημα και θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε περισσότερες πληροφορίες».

