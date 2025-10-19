«Θεϊκή» απάτη στη Βραζιλία: Πουλούσαν «θαυματουργές» προσευχές φτιαγμένες από τεχνητή νοημοσύνη

Επί δύο χρόνια μία σπείρα στη Βραζιλία εξαπατούσε πιστούς, πουλώντας τους «θαυματουργές» προσευχές οι οποίες ήταν δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αστυνομία της Βραζιλίας συνέλαβε 35 άτομα για απάτη που αφορούσε την πώληση προσευχών που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και πωλούνταν έναντι 10 δολαρίων ανά κομμάτι.

Το κύκλωμα δρούσε στην πόλη Φλουμινένσε επί δύο χρόνια πριν ανακαλυφθεί απ' την αστυνομία. Τα μέλη του διατηρούσαν τηλεφωνικό κέντρο που επικοινωνούσε με τους Καθολικούς, μάθαιναν όσο το δυνατόν περισσότερα γι' αυτούς και μετέπειτα τους πουλούσαν εξατομικευμένες προσευχές που τις δημιουργούσαν μέσω του A.I. και ήταν... ικανές να θεραπεύσουν ασθένειες και να βελτιώσουν τις ζωές τους με μόνο... 50 ρεάλ (10 δολάρια).

Μερικά από τα θύματά τους εντυπωσιάστηκαν τόσο πολύ από τις προσευχές, που πλήρωσαν και αγόρασαν για ακόμα παραπάνω. Πολλοί πιστοί, συγκινημένοι απ' αυτή την πράξη, καθώς πίστευαν πως ήταν μία ωραία πνευματική χειρονομία, πλήρωσαν ακόμη μεγαλύτερα ποσά, πεπεισμένοι ότι λάμβαναν υπερφυσική βοήθεια.

Πως δρούσε η σπείρα στη Βραζιλία: «Στρατολόγηση» θυμάτων μέσω social media

Η συμμορία «στρατολογούσε τα θύματά της μέσω των social media, όπου ένας υποτιθέμενος πάστορας, που αναγνωρίστηκε απ' τις αρχές ως ο αρχηγός της ομάδας, δημοσίευσε παρακινητικά μηνύματα και παρακινούσε τους χρήστες να επικοινωνήσουν μαζί του για να λάβουν ένα «θαύμα» ή μια «θεία αποκάλυψη».

Μόλις τα θύματα «άρπαζαν το τυράκι», οι χειριστές του τηλεφωνικού κέντρου συνέχιζαν τη δουλειά προσπαθώντας να τους πουλήσουν τις θαυματουργές προσευχές, που ήταν ικανές να σώσουν μέχρι και τη ζωή τους.

Αφού ανέλυσε τον τρόπο λειτουργείας της σπείρας, η αστυνομία απέδωσε τη μακροχρόνια επιτυχία της οργάνωσης στην εξελισσόμενη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία προσαρμοζόταν σε κάθε συνομιλητή της και σε κάθε περίπτωση και τελικά παρέδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα.

Οι 35 συλληφθέντες κατηγορούνται για απάτη και εγκληματική οργάνωση και η αστυνομία της περιοχής ζήτησε απ' τα θύματα να συνεχίσουν να παρουσιάζονται στο τμήμα και να επισημοποιούν τις καταγγελίες τους, ώστε να ενισχυθεί η υπόθεση.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως όπλο στα χέρια λάθος ανθρώπων

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τις ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, αλλά σ' αυτή την περίπτωση έπεσε σε λάθος χέρια και προκάλεσε μεγάλη αναταραχή.

Ένας πράκτορας ειδικευμένος στο A.I. βοήθησε τους απατεώνες να στήσουν την κομπίνα και να χειραγωγήσουν εκατοντάδες θύματα, αρπάζοντάς τους χιλιάδες λεφτά.

