Απίστευτο σκηνικό στο Ηράκλειο: Έβαψαν τη... μισή διάβαση επειδή είχε παρκαρισμένο αυτοκίνητο!

Τα συνεργεία του Δήμου Ηρακλείου βρέθηκαν πρόσφατα στο σημείο για να βάψουν μια διάβαση πεζών, όμως η αποστολή τους... δεν κύλησε ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί.

Τα συνεργεία του Δήμου Ηρακλείου πήγαν να βάψουν μια διάβαση πεζών, όμως η αποστολή τους... δεν κύλησε ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί. Ένα αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο ακριβώς πάνω στις λωρίδες και οι εργάτες, αντί να περιμένουν ή να ζητήσουν τη μετακίνησή του, αποφάσισαν να βάψουν μόνο ό,τι δεν εμπόδιζε το όχημα. Το αποτέλεσμα; Μισή διάβαση «ανανεωμένη» και η άλλη μισή... παραπονεμένη, σε μια εικόνα που μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να υπάρξει.

Σύμφωνα με την ανάρτηση που έγινε viral σε ομάδα του Facebook, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρίσκεται εκεί «εδώ και μία ολόκληρη εβδομάδα», χωρίς κανείς να έχει μεριμνήσει για τη μετακίνησή του ώστε να ολοκληρωθεί η εργασία. Μάλιστα, όπως σχολίασαν χρήστες στα social media, «ίσως περιμένουν να λήξει η άδεια στάθμευσης για να συνεχίσουν το βάψιμο».

Ο Ηρακλειώτης Γιώργος Φωτεινάκης, που ανέδειξε το περιστατικό στην ομάδα «Ηράκλειο – Κουασιμόδεια Πόλη», σχολίασε με χιούμορ αλλά και πικρία:

«Θεούληδες οι μπογιατζήδες του Δήμου, θεούλης και ο ιδιοκτήτης…. Μια βδομάδα εκεί πάνω στη διάβαση... Δεν είχε κανείς από το Δήμο τη δυνατότητα να βρει τον ιδιοκτήτη άραγε; Παρέδωσαν διάβαση τώρα οι μπογιατζήδες; Τι πρέπει να γίνει για να φύγει από εκεί το αυτοκίνητο και να βάψουν το υπόλοιπο της διάβασης; Μήπως να επιληφθεί η Αρχιεπισκοπή;»

Η φωτογραφία και το σχόλιο προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων και γέλιου στα social media, με πολλούς να κάνουν λόγο για «ελληνική εφευρετικότητα» σε όλο της το μεγαλείο. Κάποιοι μάλιστα πρότειναν να παραμείνει έτσι η διάβαση ως «καλλιτεχνική παρέμβαση» ή «σύμβολο της δημοτικής γραφειοκρατίας». Άλλοι, πιο πρακτικοί, αναρωτήθηκαν πώς είναι δυνατόν να ξεκινά συνεργείο εργασίες σε δημόσιο δρόμο χωρίς να έχει διασφαλίσει πρώτα ότι το σημείο είναι ελεύθερο.

Όπως και να έχει, η εικόνα της μισοβαμμένης διάβασης έγινε viral, αποτυπώνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο αυτό το ιδιαίτερο μείγμα χιούμορ, προχειρότητας και απίστευτης ανοχής που κάνει την ελληνική καθημερινότητα... μοναδική.

