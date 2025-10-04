Ήταν αγνοούμενος για 2 χρόνια και η οικογένειά του τον εντόπισε από το TikTok (vid)

Ένας άντρας που ήταν «αγνοούμενος» για δύο χρόνια βρέθηκε τελικά, αφού εμφανίστηκε κατά λάθος σε ένα βίντεο στο TikTok.

Μια παράξενη ιστορία από το Περού ήρθε στο προσκήνιο, καθώς ένας 41χρονος που ήταν αγνοούμενος για δύο χρόνια εντοπίστηκε τελικά μέσω TikTok.

Ο μουσικός Ντιέγκο Λοντόνιο αναζητούνταν από την οικογένειά του για δύο ολόκληρα χρόνια, όταν τελικά μια influencer τον βρήκε και αποφάσισε να τον βοηθήσει να συνδεθεί και πάλι με τους δικούς του ανθρώπους.

Το ταξίδι αναζήτησης της TikToker

Η Έιμι Σολάνο, μια επιχειρηματίας από τον Ισημερινό, αποφάσισε να ταξιδέψει στο Τσικλάγιο αναζητώντας τον Ντιέγκο και πολύ γρήγορα έστρεψε το βλέμμα της στο σωστό μέρος για να ψάξει. Η TikToker επέλεξε να ταξιδέψει στο συγκεκριμένο μέρος όταν δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι τον είχαν εντοπίσει στην κοντινή πόλη Μάνκορα.

Παρόλο που την πρώτη μέρα της αναζήτησης, η Έιμι δεν κατέληξε πουθενά, κατάφερε να τον απαθανατίσει με την κάμερά της στις 25 Σεπτεμβρίου και να δημοσιεύσει την φωτογραφία στο TikTok, ενώ μιλούσε για την αναζήτησή του.

Χάρη στην Έιμι ο Ντιέγκο εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές, όπου και τέθηκε υπό κράτηση στην Εθνική Αστυνομία του Περού (PNP). Αφού βρέθηκε, η οικογένειά του ενημερώθηκε για τα καλά νέα.

Ο λόγος που δεν θέλει να επιστρέψει

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, ενώ η ιστορία φαινόταν να έχει αίσιο τέλος για τον αγνοούμενο άντρα και την οικογένειά του, ο Ντιέγκο δεν επιθυμεί να επιστρέψει στον τόπο του, καθώς είναι εθελοντής νομάς.

Η Εθνική Αστυνομία φέρεται να δήλωσε στο RPP ότι ο άνδρας δεν σκοπεύει να φύγει για να δει την οικογένειά του και δεν θέλει να επιστρέψει στην Κολομβία. «Ο ίδιος είπε ότι δεν θέλει να επιστρέψει στη χώρα του», αναφέρει η Εθνική Αστυνομία του Περού, τονίζοντας ότι δεν βρισκόταν σε κίνδυνο ούτε σε κατάσταση εγκατάλειψης.

Ο Ντιέγκο φέρεται να αρνήθηκε να υποβληθεί σε ψυχολογική αξιολόγηση, ωστόσο δεν παρουσίασε συμπτώματα οποιουδήποτε προβλήματος υγείας κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο τμήμα. «Είναι ένας πολύγλωσσος άνθρωπος που μετακινείται σε διάφορες πόλεις της χώρας, συντηρούμενος από την πώληση χειροτεχνημάτων από μπρούντζο και χαλκό», αναφέρουν οι αρχές.

