Το «φλεγόμενο σπίτι» που βάζει... φωτιά ενόψει Halloween: Η καλύτερη διακόσμηση που θα δείτε (vid)

Αυτή η διακόσμηση για το Halloween παίρνει άριστα. Ζευγάρι έχει καταφέρει να τρομοκρατήσει τους πάντες με το «φλεγόμενο σπίτι» του στη Νότια Καρολίνα.

Ζευγάρι από τη Νότια Καρολίνα μετέτρεψε το σπίτι του σε ένα φλεγόμενο τοπίο για το Halloween, τόσο ρεαλιστικά που οι άνθρωποι τους καταγγέλλουν επανειλημμένα για πραγματική φωτιά.

Το να πούμε ότι η Amanda Peden και ο Sam Lee είναι παθιασμένοι με τις διακοσμήσεις για το Halloween θα ήταν λίγο. Το 2021, αποκάλυψαν ένα σπασμένο αεροπλάνο με σκελετούς επιβάτες, ένας εκ των οποίων κρεμόταν από ένα δέντρο, ασφαλισμένος με αλεξίπτωτο, στην μπροστινή αυλή τους. Ένα χρόνο αργότερα, κατασκεύασαν τροχαίο ατύχημα, με ένα αναποδογυρισμένο βαν και σκελετό κολλημένο μέσα, αλλά το 2023 ήταν η πραγματική χρονιά της ανακάλυψης.

Το «φλεγόμενο σπίτι» βάζει «φωτιά» στην τοπική πυροσβεστική της Νότιας Καρολίνας

Τότε ήταν που παρουσίασαν για πρώτη φορά την φλεγόμενη διακόσμηση του σπιτιού τους. Είναι ένας έξυπνος συνδυασμός μηχανών καπνού, παραπλανητικού φωτισμού και κάμερας, αλλά το αποτέλεσμα είναι τόσο ρεαλιστικό που ακόμη και δύο χρόνια αργότερα, οι άνθρωποι εξακολουθούν να καλούν την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία για να αναφέρουν πυρκαγιά σε σπίτι όταν περνούν με το αυτοκίνητο έξω απ' τον δρόμο για πρώτη φορά.

«Όταν η Amanda το ανέφερε για πρώτη φορά πριν από δύο χρόνια, λαμβάναμε μια συνεχή ροή κλήσεων», δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής του Fountain Inn, Russell Alexander: «Φέτος, δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί που πρέπει, αλλά μέχρι τις 6 Οκτωβρίου έχουμε ήδη λάβει τέσσερις κλήσεις».

Ο Alexander επιβεβαίωσε ότι το τμήμα του βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Amanda και τον Sam για να βεβαιωθεί ότι δεν θα ξεσπάσει πραγματική πυρκαγιά. Κάθε φορά που η πυροσβεστική υπηρεσία λαμβάνει κλήση για πυρκαγιά στο σπίτι τους, οι πυροσβέστες καλούν για να βεβαιωθούν ότι η οικογένεια είναι ασφαλής, και μάλιστα στέλνουν εκεί ομάδες άμεσης επέμβασης αν ο καλών ανησυχεί πραγματικά.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι η διακόσμηση δεν μοιάζει με πραγματική πυρκαγιά σπιτιού, επειδή ο καπνός ανεβαίνει πολύ αργά και δεν έχει το σωστό χρώμα, αλλά στο μη εκπαιδευμένο μάτι, μοιάζει με εφιάλτη, ακριβώς όπως την είχαν σχεδιάσει η Amanda και ο Sam.

«Το σπίτι μου καίγεται, αλλά μην καλέσετε την πυροσβεστική»

«Το σπίτι μου καίγεται. Ανάβω τα φώτα κάθε βράδυ από τις 8 έως τις 10 μ.μ. μέχρι τις 31 Οκτωβρίου», ανακοίνωσε η Amanda στο Facebook και το TikTok στις 4 Οκτωβρίου. «Παρακαλώ μην καλέσετε την πυροσβεστική!».

Το ζευγάρι από τη Νότια Καρολίνα έχει γίνει τοπική διασημότητα για τη συγκλονιστικά ρεαλιστική διακόσμηση του για το Halloween, αλλά ενώ κάποιοι δηλώνουν δέος για την πολυπλοκότητά της, επαινώντας τους ιδιοκτήτες για την εφευρετικότητά τους, άλλοι ισχυρίζονται ότι θα έπρεπε να είναι παράνομη επειδή δημιουργεί πανικό στην κοινότητα.

Είναι ενδιαφέρον ότι, παρόλο που το σπίτι του Fountain Inn φαίνεται να καίγεται, η Amanda Peden, ο Sam Lee και ο 15χρονος γιος τους είναι ασφαλείς μέσα και κάνουν καθημερινά πράγματα, όπως να βλέπουν τηλεόραση, να δειπνούν κ.λπ...

