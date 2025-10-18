Η Ζωή Κωνσταντοπούλου άκουσε... Τσίπρα και αποχώρησε από το πλατό του ΣΚΑΪ: «Κάνετε διαφήμιση σε ανύπαρκτο πολιτικό» (vid)

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενοχλήθηκε από τη θεματολογία της συζήτησης και αποχώρησε πρόωρα από το πλατό του ΣΚΑΪ.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (18/10) η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ωστόσο αποχώρησε πριν καλά καλά αρχίσει η συζήτηση, στην πρώτη ερώτηση της Φαίης Μαυραγάνη.

Η η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σε ερώτηση της δημοσιογράφου στην αρχή της κουβέντας για το όνομα του βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της. «Αχ μην μου ξεκινάτε σας παρακαλώ, όχι, δεν ήρθα… Δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα και δεν θα έχετε σχόλιο από μένα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στην επικαιρότητα και ζητήματα», είπε, αναφερόμενη στο εργασιακό νομοσχέδιο, το νέο ΚΟΚ καθώς και σε άλλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.

«Δεν θα αποσυντονίζουμε τον κόσμο συστηματικά για ανύπαρκτα θέματα», σημείωσε. «Εγώ θα φύγω, δεν πειράζει», συνέχισε. «Δεν έχετε μάθει να φεύγετε, έχετε μάθει να μένετε και να κάνετε συζητήσεις», της απάντησε η κ. Μαυραγάνη.

«Εσείς όμως κάνετε μια διαφήμιση σε μια ανύπαρκτη συνθήκη και προάγετε αυτή τη στιγμή έναν πολιτικό, ο οποίος είναι ανύπαρκτος και ανενεργός. Και με φέρατε τώρα εμένα που δίνω μια μάχη 24 ώρες το 24ωρο στη Βουλή για να σας κάνω σχόλιο. Όχι, δεν πειράζει, θα τον καλέσετε να σας τα πει», απάντησε και αφού έβγαλε το μικρόφωνό της αποχώρησε φανερά ενοχλημένη από το στούντιο, με την παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ να προσπαθεί μάταια να την μεταπείσει.



Μαυραγάνη: «Κανένας πολιτικός δεν θα επιβάλλει τι θα ρωτάμε»

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, η Φαίη Μαυραγάνη επανήλθε στο πλατό και τοποθετήθηκε για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της δημοσιογραφικής έρευνας και των ερωτήσεων στον δημόσιο διάλογο. «Δεν είναι δουλειά των πολιτικών να μας υπαγορεύουν τις ερωτήσεις. Εμείς ρωτάμε ό,τι θεωρούμε δημοσιογραφικά σημαντικό, και ο καλεσμένος μπορεί να επιλέξει αν θα απαντήσει ή όχι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει», ανέφερε και προσέθεσε: «Ήταν η πιο σύντομη συνέντευξη της ζωής μου».

