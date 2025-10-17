Τα κινητά τηλέφωνα πλησιάζουν στο τέλος τους: Η νέα τεχνολογία που θα τα αντικαταστήσει (vid)

Το τέλος των κινητών τηλεφώνων, όπως τα ξέρουμε, έρχεται. Διαβάστε τι θα τα αντικαταστήσει στο άμεσο μέλλον.

Πριν από 30 χρόνια, κανείς δεν φανταζόταν ότι ένα μικρό τηλέφωνο στην παλάμη μας θα γινόταν απαραίτητο όσο τα κλειδιά ή το πορτοφόλι μας. Σήμερα, όμως, τα smartphones αρχίζουν να μοιάζουν ήδη… παρωχημένα.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί προετοιμάζουν τη μετά–κινητών τηλεφώνων εποχή, όπου οι οθόνες θα εξαφανιστούν από τις τσέπες μας και θα αντικατασταθούν από συσκευές επαυξημένης πραγματικότητας (AR) που θα φοριούνται, όπως γυαλιά, ρολόγια, ακουστικά ή ακόμη και βραχιόλια.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ σχεδιάζει τον «διάδοχο» του κινητού τηλεφώνου

Ο ιδρυτής του Facebook και επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στο λεγόμενο metaverse, έναν ψηφιακό χώρο όπου οι άνθρωποι εργάζονται, επικοινωνούν και διασκεδάζουν με τρόπο πιο φυσικό απ' ό,τι σε μια απλή οθόνη κινητού.

Κεντρικό κομμάτι αυτού του οράματος είναι τα AR γυαλιά Orion, τα οποία η Meta αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια. Τα Orion δεν είναι απλώς ένα ακόμη wearable, καθώς συνδέονται με ένα έξυπνο βραχιόλι που διαβάζει τα μυϊκά σήματα του χεριού και μετατρέπει τις κινήσεις σε εντολές, επιτρέποντας στον χρήστη να χειρίζεται το ψηφιακό του περιβάλλον χωρίς να κρατά τίποτα. Το προϊόν αναμένεται να παρουσιαστεί πιλοτικά μέσα στο 2026, με τιμή που θα φτάνει τα 10.000 δολάρια, τουλάχιστον αρχικά.

Για τους απλούς χρήστες, η Meta σχεδιάζει μια πιο προσιτή εκδοχή με το όνομα Artemis, που θα είναι μικρότερη, ελαφρύτερη και πιο πρακτική. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα μπορούσε να κυκλοφορήσει μέχρι το 2027.

Το νέο οικοσύστημα των φορετών συσκευών

Η επόμενη γενιά συσκευών δεν θα περιορίζεται στα γυαλιά. Έρχονται ακουστικά με ενσωματωμένη κάμερα και τεχνητή νοημοσύνη που θα αναλύει σε πραγματικό χρόνο το περιβάλλον.

Νέα έξυπνα ρολόγια θα συνδέονται άμεσα με τα γυαλιά, σχηματίζοντας ένα ολοκληρωμένο διασυνδεδεμένο οικοσύστημα που δεν θα χρειάζεται κινητό τηλέφωνο για να λειτουργήσει. Η ιδέα είναι να μεταφερθούμε σε μια εποχή όπου η τεχνολογία «εξαφανίζεται» από τα χέρια μας και γίνεται προέκταση του σώματος και του περιβάλλοντός μας.

Τα κινητά τηλέφωνα φτάνουν στο τέλος του κύκλου τους

Ο ίδιος ο Ζάκερμπεργκ έχει δηλώσει ότι τα smartphones ήταν απλώς ένα μεταβατικό στάδιο στην πορεία της τεχνολογίας. Σήμερα αποτελούν το κέντρο της επικοινωνίας, της ψυχαγωγίας και της οργάνωσης της ζωής μας, αλλά η φυσική τους μορφή, περιορίζει τη φαντασία των εταιρειών.

Η Meta, η Apple, η Google και η Microsoft επενδύουν ήδη τεράστια ποσά στην τεχνητή νοημοσύνη και την επαυξημένη πραγματικότητα, με στόχο να δημιουργήσουν το επόμενο μεγάλο άλμα.

Το πραγματικό εμπόδιο γι' αυτή τη μετάβαση είναι ένα: Οι άνθρωποι

Το τεχνολογικό μέλλον είναι έτοιμο, το ερώτημα είναι αν είμαστε εμείς. Η μεγαλύτερη πρόκληση, όπως παραδέχονται οι ίδιοι οι μηχανικοί της Meta, δεν είναι η ανάπτυξη του hardware ή του λογισμικού, αλλά το πώς θα πειστούν οι χρήστες να αποχωριστούν το κινητό τους.

Αν κρίνουμε όμως από την ιστορία της τεχνολογίας, η επόμενη επανάσταση είναι πάντα ένα βήμα μακριά από το συνηθισμένο.

