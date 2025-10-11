Αστυνομικοί στις ΗΠΑ έριξαν σπρέι πιπεριού σε διαδηλωτή που είχε ντυθεί βάτραχος (vid)

Στόχος Αμερικανών αστυνομικών έγινε ένας διαδηλωτής που είχε ντυθεί βάτραχος.

Τον γύρο του κόσμου κάνει το βίντεο από το Πόρτλαντ των ΗΠΑ, όπου κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων έξω από το ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων), ομοσπονδιακοί αστυνομικοί έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού προς έναν διαδηλωτή που φορούσε φουσκωτή στολή βατράχου.

Το περιστατικό καταγγέλλεται ως χαρακτηριστικό δείγμα υπέρμετρης αστυνομικής βίας ακόμα και εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών, και έχει πυροδοτήσει πολιτική αντιπαράθεση. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζει πως στο Πόρτλαντ επικρατεί «εξέγερση» χωρίς όμως να παρουσιάζει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

LOL this is how Portland ICE agent jumps into a brawl to pepper-spray a frog in the ass😭 pic.twitter.com/orhTe4KKAU — Animals Daily 🐒🐱🐘🐢🐸 (@Animalsdaily6) October 5, 2025

Παράλληλα, ομοσπονδιακός δικαστής έχει εκδώσει προσωρινή διαταγή που μπλοκάρει τη χρήση της Εθνικής Φρουράς του Όρεγκον στην πόλη, κρίνοντας ότι οι διαδηλώσεις δεν δικαιολογούν στρατιωτική εμπλοκή.

Το κίνημα διαμαρτυρίας στο Πόρτλαντ είναι ενεργό από τον Ιούνιο του 2025 και επικεντρώνεται σε θέματα απέλασης, επιβολής της μετανάστευσης και επέκτασης των εξουσιών των ομοσπονδιακών σωμάτων.

Οι εντάσεις περιστρέφονται γύρω από δύο άξονες: την ελευθερία της διαμαρτυρίας και τον περιορισμό της ομοσπονδιακής επέμβασης σε τοπικά ζητήματα. Ώρα με την ώρα, αναμένονται περαιτέρω δικαστικές αποφάσεις και δηλώσεις από κυβερνητικά στελέχη.

