«Δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό»: Οι δύο μεγαλύτεροι σεισμοί συγχρονίζονται και απειλούν με βιβλική καταστροφή (vid)

Νέα έρευνα δείχνει ότι οι σεισμικές ζώνες Cascadia και San Andreas, οι δύο μεγαλύτερες στον κόσμο, είναι συγχρονισμένες και μπορούν να ενεργοποιηθούν η μία μετά την άλλη προκαλώντας ανεπανόρθωτες ζημιές.

Για πολλές δεκαετίες, οι κάτοικοι της δυτικής ακτής των ΗΠΑ ζούσαν (και ζουν) με το φόβο του λεγόμενου «Big One», δηλαδή του τεράστιου σεισμού που κάποια στιγμή θα πλήξει την Καλιφόρνια εκεί που η τεκτονική πλάκα του Ειρηνικού Ωκεανού συναντά τη Βόρεια Αμερικανική.

Όμως, σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Πολιτείας του Όρεγκον, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο ανησυχητική, καθώς δύο τεράστιοι σεισμοί μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα και να προκαλέσουν τεράστιες ζημιές.

Το «ντόμινο» των δύο μεγάλων σεισμών: «Cascadia» και «San Adreas»

Ο καθηγητής Chris Goldfinger, σεισμολόγος και επικεφαλής της έρευνας, εξηγεί πως η τεράστια ζώνη καταβύθισης Cascadia, η οποία εκτείνεται απ' το Βανκούβερ έως και τη βόρεια Καλιφόρνια, είναι ικανή να προκαλέσει σεισμούς άνω των 9 Ρίχτερ και να απελευθερώσει τεράστια ποσά ενέργειας.

Ποιο είναι το πρόβλημα πέραν του αναμενόμενου; Αυτή η «έκρηξη ενέργειας» μπορεί να λειτουργήσει σαν «σκανδάλη» για τη διπλανή σεισμογενή ζώνη San Adreas, που διατρέχει τη νότια Καλιφόρνια και να την ενεργοποιήσει: «Αν η Cascadia απελευθερωθεί, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ακολουθήσει και η San Andreas, μιλάμε για σενάριο… ταινίας καταστροφής», προειδοποιεί ο Goldfinger.

Η ανακάλυψη αυτή έγινε εντελώς τυχαία, όταν η ερευνητική ομάδα έδωσε λάθος συντεταγμένες και κατέληξε 90 χιλιόμετρα νοτιότερα απ' τον αρχικό της στόχο, ανοιχτά της βόρειας Καλιφόρνια.

Αναλύοντας τα ιζήματα του βυθού, οι επιστήμονες ανακάλυψαν διπλές στρώσεις, γνωστές ως «doublet events», δηλαδή σημάδια δύο σεισμικών γεγονότων που συνέβησαν σχεδόν ταυτόχρονα, πιθανώς με διαφορά λίγων λεπτών ή ωρών. Η εξήγηση που δόθηκε είναι πως οι σεισμοί της Cascadia «πυροδότησαν» αυτούς της San Adreas και δημιούργησαν «ζεύγη» που κατεγράφησαν στα γεωλογικά αρχεία.

«Δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό»: Σοβαρότατη προειδοποίηση για τους δύο σεισμούς

Σύμφωνα με τον Goldifnger, οι δύο τεκτονικές ζώνες συγχρονίζονται όπως δύο ταλαντώσεις σε ένα ραδιόφωνο: «Όταν οι δύο ρωγμές «συντονίζονται», η μία μπορεί να ενεργοποιήσει την άλλη», εξηγεί.

Τι σημαίνει αυτό; Σε περίπτωση ενός μεγάλου σεισμού στη βορειοδυτική ακτή, υπάρχει και τεράστια πιθανότητα να ακολουθήσει και δεύτερος, με αποτέλεσμα πόλεις όπως το Σαν Φρανσίσκο, το Πόρτλαντ, το Σιάτλ και το Βανκούβερ να υποστούν τεράστιες υλικές ζημιές και ταυτόχρονη κρίση.

Αν και οι επιστήμονες είναι καθησυχαστικοί και δεν προβλέπουν ότι οι δύο σεισμοί θα συμβούν την ίδια μέρα, τονίζουν ότι το χρονικό διάστημα ανάμεσά τους μπορεί να είναι μόλις λίγες δεκαετίες.

«Το επίπεδο ετοιμότητας είναι αρκετά χαμηλό. Πολλές περιοχές χτίστηκαν πάνω σε πραγματικές "χρονολογικές βόμβες"», καταλήγει ο Goldfinger.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ