Τα μέρη με τα πιο ακραία ονόματα στον κόσμο: Από γλωσσοδέτες μέχρι αστείες παραφράσεις

Υπάρχουν δέκα μέρη στον κόσμο με ονόματα που κάνουν τουρίστες και γλωσσολόγους να λύνονται στα γέλια.

Η σπανιότητα ενός τοπωνυμίου μπορεί να οφείλεται στη δυσκολία της προφοράς του, στο μήκος του ή στο παράξενο, ακόμα και αστείο, νόημά του. Από χωριά με μία μόνο λέξη μέχρι ονόματα που χωράνε ολόκληρη πρόταση, αυτά είναι δέκα από τα πιο ασυνήθιστα ονόματα τόπων στον κόσμο.

Τα 10 μέρη με τα πιο παράξενα ονόματα στον κόσμο

1. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch: Ο ευρωπαϊκός μαραθώνιος των τοπωνυμίων

Γνωστό απλώς ως Llanfair PG, αυτό το χωριό στο νησί Anglesey της Ουαλίας έχει το μακρύτερο όνομα στην Ευρώπη. Σημαίνει «Η εκκλησία της Αγίας Μαρίας στην κοιλάδα του λευκού φουντουκιού, κοντά στον γρήγορο στρόβιλο και η εκκλησία του Αγίου Τισίλο, κοντά στη κόκκινη σπηλιά».

2. Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu: Ο ακραίος γλωσσοδέτης της Νέας Ζηλανδίας

Το μαορί όνομα ενός λόφου στη Νέα Ζηλανδία κατέχει το ρεκόρ Γκίνες για το μακρύτερο τοπωνύμιο στον κόσμο, με 85 γράμματα. Η μετάφραση:

«Ο λόφος όπου ο Ταματέα, ο άντρας με τα μεγάλα γόνατα, ο ορειβάτης και ταξιδιώτης, έπαιξε τη φλογέρα του για την αγαπημένη του».

3. Trolltunga: Η «Γλώσσα του Τρολ»

Μία από τις πιο εντυπωσιακές φυσικές τοποθεσίες της Νορβηγίας. Η γλώσσα από βράχο που προεξέχει πάνω από τα φιόρδ ονομάζεται έτσι γιατί θυμίζει… τρολ που βγάζει τη γλώσσα του.

4. Hell: «Καλωσήρθατε στην… Κόλαση»

Όχι, δεν είναι αστείο. Το Hell είναι μια περιοχή στη Νορβηγία με εντυπωσιακούς σχηματισμούς μαύρου ασβεστόλιθου. Το όνομα σημαίνει «Κόλαση», αλλά οι κάτοικοι το παίρνουν με χιούμορ και η πινακίδα που γράφει «Welcome to Hell» είναι τουριστική ατραξιόν.

5. Sandwich: Εκεί όπου γεννήθηκε το διάσημο σνακ

Η πόλη Sandwich στην Αγγλία έδωσε το όνομά της στο δημοφιλές έδεσμα, χάρη στον 4ο Κόμη του Sandwich που συνήθιζε να τρώει το φαγητό του ανάμεσα σε δύο φέτες ψωμί.

6. A: Το πιο σύντομο όνομα στον κόσμο

Το γραφικό ψαροχώρι Å στη Νορβηγία έχει μόνο ένα γράμμα στο όνομά του! Σημαίνει «ρυάκι» ή «μικρό ποτάμι» και βρίσκεται στις βόρειο άκρο του αρχιπελάγους των νήσων Λοφότεν. Οι ταξιδιώτες συχνά φωτογραφίζονται δίπλα στην πινακίδα για… αποδείξεις.

7. Saint-Louis-du-Ha!Ha!: Το μέρος με τα θαυμαστικά

Στο Κεμπέκ του Καναδά βρίσκεται το μοναδικό τοπωνύμιο στον κόσμο με δύο θαυμαστικά. Το «Ha! Ha!» δεν είναι γέλιο, αλλά παλιά γαλλική λέξη που σημαίνει «αδιέξοδο».

8. Peor es Nada: «Χειρότερο είναι το τίποτα»

Αυτό το μικρό χωριό στη Χιλή έχει το όνομά του που προέρχεται από μια παλιά ιστορία για μια… αμφιλεγόμενη κληρονομιά. Όταν κάποιος έλαβε μικρότερο μερίδιο γης απ' ό,τι περίμενε, απάντησε με φιλοσοφική διάθεση: «Peor es nada», δηλαδή «Χειρότερο είναι το τίποτα».

9. Condom: Το μέρος που εκμεταλλεύτηκε το όνομά του

Η πόλη Condom, στη νοτιοδυτική Γαλλία, μοιράζεται το όνομά της με τη γνωστή αγγλική λέξη. Οι κάτοικοι αποφάσισαν να το αγκαλιάσουν και άνοιξαν μουσείο αφιερωμένο στο προφυλακτικό προσελκύοντας πλήθος τουριστών.

10. Entrepiernas: Ανάμεσα σε... πέτρες

Το μικρό χωριό Entrepierna στη Χιλή πήρε το όνομά του από παράφραση του παλαιότερου «Entre Piedras» (ανάμεσα σε πέτρες). Ωστόσο, το σύγχρονο όνομα κάνει πολλούς επισκέπτες να χαμογελούν... καβάλος, για όσους δεν κατάλαβαν.

