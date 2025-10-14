Ο Στίβεν Χόκινγκ έκανε μια ανατριχιαστική πρόβλεψη για το τέλος του κόσμου και δεν είμαστε μακριά από αυτό

Η γεμάτη πάθος ομιλία του εκλιπόντος καθηγητή άγγιξε τον πυρηνικό πόλεμο, τους εξωγήινους και την κλιματική αλλαγή.

Ένα χρόνο πριν πεθάνει (2018) ο οραματιστής φυσικός Στίβεν Χόκινγ, προειδοποίησε ότι η ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού της γης και η αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφικά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής της Γης σε μια «γιγαντιαία μπάλα φωτιάς».

Σε ομιλία του στη Σύνοδο WE της Tencent το 2017, ξεκίνησε λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα σημάδι που να δείχνει ότι η τεχνολογική και η επιστημονική πρόοδος θα επιβραδυνθεί ή θα διακοπεί στο μέλλον. «Σίγουρα όχι μέχρι την εποχή του Star Trek, η οποία απέχει μόνο περίπου 300 χρόνια» σημείωσε ο ίδιος και προειδοποίησε: «Η τρέχουσα εκθετική ανάπτυξη, ωστόσο, δεν μπορεί να συνεχιστεί για την επόμενη χιλιετία. «Μέχρι το έτος 2600, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα στέκεται... ώμο με ώμο και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα κάνει τη Γη να λάμπει κατακόκκινη. Αυτό είναι αβάσιμο», είπε.

Οι απειλές που έχει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα

Ο Χόκινγκ ανέλυσε περαιτέρω, εξηγώντας στο συγκεντρωμένο πλήθος ότι αν η αύξηση του πληθυσμού συνεχιζόταν με τον σημερινό ρυθμό, οι άνθρωποι θα εξαφανίζονταν εντελώς από κάποια καταστροφή, όπως ένας πυρηνικός πόλεμος, ο οποίος αποτελεί μια πολύ πραγματική απειλή, καθώς εννέα χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας, διαθέτουν πυρηνικά όπλα.

Ο υπερπληθυσμός και η πιθανότητα διεξαγωγής πυρηνικού πολέμου, δεν είναι τα μοναδικά εφιαλτικά σενάρια που «απλώνονται» μπροστά από την ανθρωπότητα. Ο Στίβεν Χόκινγκ, σε ένα σημείο της ομιλίας του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ πιθανό τα UFO να περιέχουν όντως εξωγήινους , όπως πιστεύουν πολλοί άνθρωποι, και η κυβέρνηση να το αποσιωπά. Δεν θα μπορούσα να σχολιάσω!»

Κλείνοντας με τη σταχυολόγηση των κινδύνων που απειλούν την ανθρωπότητα, ο Χόκινγκ ανέφερε ότι ο κόσμος θα μπορούσε επίσης να καταστραφεί λόγω των αυξημένων πανδημιών, της ανόδου της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της κλιματικής αλλαγής.

