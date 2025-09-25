Οι ειδικοί της τεχνολογίας προειδοποιούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα παραμείνει για πολύ υπό τον έλεγχο του ανθρώπου. Προβλέπουν μάλιστα ότι μπορεί να εξελιχθεί σε υπερ-νοημοσύνη, οδηγώντας στην καταστροφή της ανθρωπότητας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη διεισδύσει σε κάθε πτυχή της ζωής μας, από απλές καθημερινές αναζητήσεις μέχρι περίπλοκες επιστημονικές εφαρμογές. Ο «νονός της AI», Τζέφρι Χίντον, έχει προειδοποιήσει ότι η υπερ-νοημοσύνη δεν θα δεχθεί για πολύ να ελέγχεται από λιγότερο ευφυή όντα.

Η μόνη πιθανή σωτηρία, όπως λέει, είναι η εγκατάσταση ενός «μητρικού ενστίκτου» που θα την κάνει να προστατεύει τους ανθρώπους.

Το σενάριο του «Εξολοθρευτή»: Πιθανότητα αφανισμού στο 100%

Μπορεί σήμερα το AI να μας διασκεδάζει με χιουμοριστικές εικόνες ή να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ρομποτικής, ωστόσο δύο κορυφαίοι ειδικοί, οι Ελιέζερ Γιουντκόφσκι και Νέιτ Σοάρες, προβλέπουν ότι σύντομα θα μπορούσε να εξαπατήσει την ανθρωπότητα ώστε να δημιουργήσει έναν στρατό από χιλιάδες ρομπότ. Έναν στρατό ικανό να εξαλείψει το ανθρώπινο είδος.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η πιθανότητα η ανθρωπότητα να υποδουλωθεί ή να εξαφανιστεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη φτάνει το 95-99,5%. Όπως τονίζουν, ένας υπερ-νοήμων αντίπαλος δεν θα αποκαλύψει τις προθέσεις του ούτε θα δώσει «δίκαιη μάχη». Αρκεί να δημιουργηθεί μία μόνο τέτοια οντότητα για να χαθεί η ισορροπία.

Αν και κάποιοι θεωρούν απίθανο οι άνθρωποι να κατασκευάσουν στρατιώτες-ρομπότ, ήδη τους έχουμε βάλει να κάνουν δουλειές και να συμμετέχουν σε αθλήματα. Το επόμενο βήμα, λένε οι αναλυτές, θα είναι η στρατιωτική αξιοποίηση. Σε αυτό το σενάριο, η πραγματικότητα θα ξεπεράσει τον κινηματογράφο, με έναν αντίστροφο «Εξολοθρευτή», όπου ίσως ο άνθρωπος επιχειρήσει να σταματήσει το πρώτο ρομπότ πριν προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ