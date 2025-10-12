Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα

Από το «Είναι κλειστό;» μέχρι το «Αν δεν σκανάρει, είναι δωρεάν!». Οι ταμίες των σούπερ μάρκετ αποκαλύπτουν τις φράσεις που τους εκνευρίζουν περισσότερο και ζητούν λίγη ευγένεια από τους πελάτες.

Οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ αντιμετωπίζουν καθημερινά δεκάδες ανθρώπους, διαφορετικές διαθέσεις και αμέτρητες ατάκες που ακούγονται ξανά και ξανά - έχοντας καταντήσει κουραστικές. Πίσω από το χαμόγελο και την ευγένειά τους, όμως, υπάρχουν στιγμές κούρασης και φράσεις που μπορούν να γίνουν πραγματικά εκνευριστικές.

Ταμίες από διάφορες χώρες μοιράζονται τις εκφράσεις που ακούν πιο συχνά και -όπως παραδέχονται- θα προτιμούσαν να μην ξανακούσουν ποτέ.

«Είναι κλειστό;»

Πρόκειται για την πιο συνηθισμένη και ταυτόχρονα την πιο εκνευριστική ερώτηση. Παρά τη μεγάλη ταμπέλα που γράφει «Ταμείο κλειστό», πολλοί πελάτες ρωτούν «Είναι κλειστό;». Οι περισσότεροι ταμίες χαμογελούν ευγενικά και απαντούν «Ναι», παρότι εσωτερικά προσπαθούν να συγκρατήσουν ένα βαθύ αναστεναγμό.

«Αν δεν σκανάρει, είναι δωρεάν!»

Είναι η δεύτερη «κλασική» ατάκα που προκαλεί αμηχανία και... κούραση. Κάθε φορά που ένας barcode δεν διαβάζεται από το μηχάνημα, κάποιος πελάτης θα κάνει το ίδιο αστείο. «Αν δεν το σκανάρει, μάλλον είναι δωρεάν». Το αστείο μπορεί να είχε πλάκα την πρώτη φορά, αλλά όχι την εκατοστή, παραδέχονται πολλοί ταμίες .

Η αγένεια της σιωπής

Αρκετοί ταμίες επισημαίνουν πως το πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς τους δεν είναι ούτε η ορθοστασία ούτε οι καθημερινοί ρυθμοί, αλλά η έλλειψη ευγένειας. Όπως λένε, πολλοί πελάτες δεν απαντούν καν σε ένα «καλημέρα», «καλό απόγευμα» ή «καλή συνέχεια». «Είναι απογοητευτικό όταν προσπαθείς να είσαι ευγενικός και παίρνεις μόνο σιωπή», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Η ανθρώπινη πλευρά πίσω από το ταμείο

Η δουλειά του ταμία δεν είναι απλώς η καταχώριση προϊόντων. Είναι μια καθημερινή επαφή με ανθρώπους -ο καθένας με τα προβλήματά του, τη βιασύνη του, την κούρασή του. Όπως λένε πολλοί εργαζόμενοι, λίγη καλοσύνη κάνει τη διαφορά. Ένα χαμόγελο ή ένα απλό «ευχαριστώ» μπορεί να κάνει μια κουραστική μέρα λίγο καλύτερη για όλους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ