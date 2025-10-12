Η λίστα με τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο το 2025: Η θέση της Ελλάδας

Η Global Firepower δημοσίευσε τη νέα λίστα με τους ισχυρότερους στρατούς του πλανήτη για το 2025, αξιολογώντας 145 χώρες βάσει δύναμης, οικονομίας και τεχνολογίας.

Η αμερικανική ιστοσελίδα Global Firepower ενημέρωσε τη φετινή κατάταξη των πιο ισχυρών στρατών του κόσμου, λαμβάνοντας υπόψη περισσότερους από 60 παράγοντες, από τον αριθμό στρατιωτών, όπλων και οχημάτων, έως τη βιομηχανική ικανότητα, την οικονομική ισχύ και τους φυσικούς πόρους κάθε χώρας.

Στην κορυφή για ακόμη μία χρονιά βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, με βαθμολογία 0,0744, διατηρώντας την πρώτη θέση από το 2005. Η GFP επισημαίνει την τεράστια παραγωγική βάση των ΗΠΑ, την οικονομική ισχύ και την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, ως παράγοντες που ενισχύουν την αμερικανική στρατιωτική υπεροχή.

Ρωσία και Κίνα ακολουθούν δυναμικά

Στη δεύτερη θέση κατατάσσεται η Ρωσία, με σκορ 0,0788, παρά τις διεθνείς κυρώσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Η έκθεση σημειώνει ότι η Μόσχα ενισχύεται «εν μέρει από τους συμμάχους της, Ιράν, Βόρεια Κορέα και Κίνα».

Η Κίνα, με αντίστοιχη βαθμολογία, συμπληρώνει την τριάδα των υπερδυνάμεων, χάρη στις αυξανόμενες αμυντικές επενδύσεις και τη σταθερή ενίσχυση της διεθνούς επιρροής της.

Οι υπόλοιπες χώρες που συμπληρώνουν τη δεκάδα: Αρκετά ψηλά η Τουρκία

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ινδία, ακολουθούμενη από τη Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, την Τουρκία και την Ιταλία, που ολοκληρώνουν τη δεκάδα.

Η φετινή κατάταξη περιλαμβάνει συνολικά 145 χώρες, βασισμένες σε οικονομικά, τεχνολογικά και στρατιωτικά δεδομένα που αποτυπώνουν το πραγματικό επίπεδο ισχύος τους.

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Global Firepower, βρίσκεται στην 30η θέση, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική αποτρεπτική ισχύ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πώς καταρτίζεται η κατάταξη

Η GFP υπολογίζει τη στρατιωτική ισχύ κάθε χώρας λαμβάνοντας υπόψη:

αριθμό ενεργού και εφεδρικού προσωπικού

στόλο αεροσκαφών, πλοίων και τεθωρακισμένων

βιομηχανική παραγωγική ικανότητα

οικονομική σταθερότητα και πρόσβαση σε φυσικούς πόρους

Η τελική βαθμολογία (PowerIndex) όσο πιο κοντά στο μηδέν, τόσο ισχυρότερη θεωρείται η χώρα.

