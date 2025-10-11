Η «ημέρα της κρίσης» πλησιάζει: Η ημερομηνία που η τεχνολογία θα ξεπεράσει τον άνθρωπο δεν είναι μακριά

Οι επιστήμονες αποκάλυψαν την ακριβή ημερομηνία που η τεχνολογία θα ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη και δεν είναι πολύ μακριά.

Από τότε που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά οι Homo Sapiens, οι άνθρωποι απολαμβάνουν μια πορεία 300.000 ετών ως τα πιο ευφυή πλάσματα του πλανήτη. Ωστόσο, χάρη στην ταχεία πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης (AI), αυτό μπορεί να μην ισχύει για πολύ ακόμη.

Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η «μοναδικότητα» — η στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει για πρώτη φορά τον άνθρωπο, δεν είναι πλέον θέμα του «αν», αλλά του «πότε». Και σύμφωνα με ορισμένους πρωτοπόρους της AI, ίσως να μη χρειαστεί να περιμένουμε πολύ.

Η «ημέρα της κρίσης» είναι πολύ κοντά

Μια νέα αναφορά της ερευνητικής ομάδας AIMultiple συνέλεξε προβλέψεις από 8.590 επιστήμονες και επιχειρηματίες για το πότε πιστεύουν ότι θα έρθει η μοναδικότητα. Τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι οι προβλέψεις των ειδικών για την άφιξη της μοναδικότητας πλησιάζουν όλο και περισσότερο με κάθε απροσδόκητο άλμα στις ικανότητες της AI.

Στα μέσα της δεκαετίας του 2010, οι επιστήμονες πίστευαν γενικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη πριν από το 2060. Σήμερα, μερικοί ηγέτες του κλάδου πιστεύουν ότι η μοναδικότητα μπορεί να έρθει σε μόλις τρεις μήνες. Στα μαθηματικά, ο όρος «μοναδικότητα» αναφέρεται σε ένα σημείο όπου η ύλη γίνεται τόσο πυκνή ώστε οι νόμοι της φυσικής αρχίζουν να αποτυγχάνουν.

Ωστόσο, μετά τη χρήση του όρου από τον συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Vernor Vinge και τον μελλοντολόγο Ray Kurzweil, ο όρος απέκτησε μια τελείως διαφορετική σημασία. Σήμερα, η «μοναδικότητα» αναφέρεται συνήθως στο σημείο όπου η τεχνολογική πρόοδος επιταχύνεται σε βαθμό που ξεπερνά τις δυνατότητες ελέγχου της από την ανθρωπότητα.

Ο Cem Dilmegani, επικεφαλής αναλυτής της AIMultiple, δήλωσε στη Daily Mail: «Η μοναδικότητα είναι ένα υποθετικό γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε ταχεία αύξηση της μηχανικής νοημοσύνης. Για τη μοναδικότητα, χρειαζόμαστε ένα σύστημα που να συνδυάζει ανθρώπινη σκέψη με υπεράνθρωπη ταχύτητα και άμεσα προσβάσιμη, σχεδόν τέλεια μνήμη. Η μοναδικότητα θα πρέπει επίσης να οδηγήσει σε μηχανική συνείδηση, αλλά επειδή η συνείδηση δεν είναι καλά ορισμένη έννοια, δεν μπορούμε να είμαστε ακριβείς».

Ποιά είναι η νωρίτερη πιθανή ημερομηνία άφιξης της μοναδικότητας

Αν και η πλειοψηφία των ειδικών της AI θεωρεί πλέον τη μοναδικότητα αναπόφευκτη, διαφωνούν πολύ ως προς το πότε θα συμβεί. Η πιο ριζοσπαστική πρόβλεψη προέρχεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο και ιδρυτή της Anthropic, Dario Amodei. Σε ένα δοκίμιο με τίτλο «Machines of Loving Grace», ο Amodei προβλέπει ότι η μοναδικότητα θα έρθει ήδη από το 2026. Λέει ότι αυτή η AI θα είναι «πιο έξυπνη από έναν νικητή του Βραβείου Νόμπελ στους περισσότερους σχετικούς τομείς» και θα «απορροφά πληροφορίες και θα ενεργεί με ταχύτητα 10 έως 100 φορές μεγαλύτερη από του ανθρώπου».

Και δεν είναι ο μόνος με τολμηρές προβλέψεις. Ο Elon Musk, CEO της Tesla και της xAI, προέβλεψε πρόσφατα ότι η υπερνοημοσύνη θα φτάσει το 2026. Σε συνέντευξή του στο X το 2024, δήλωσε: «Αν ορίσεις την AGI (τεχνητή γενική νοημοσύνη) ως πιο έξυπνη από τον εξυπνότερο άνθρωπο, πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί μέσα σε δύο χρόνια».

Ανάλογη πρόβλεψη έκανε και ο Sam Altman, CEO της OpenAI, σε δοκίμιό του το 2024: «Είναι πιθανό να έχουμε υπερνοημοσύνη μέσα σε λίγες χιλιάδες ημέρες».

Πόσο ρεαλιστικές είναι αυτές οι προβλέψεις

Παρόλο που οι προβλέψεις αυτές είναι ακραίες, δεν είναι εντελώς αβάσιμες. Ο Dilmegani σημειώνει: «Οι δυνατότητες της γενετικής AI ξεπέρασαν τις προσδοκίες των περισσότερων ειδικών και έφεραν πιο κοντά τις προβλέψεις για τη μοναδικότητα». Η ισχύς των κορυφαίων μοντέλων AI αυξάνεται εκθετικά (περίπου διπλασιάζεται κάθε επτά μήνες). Αν αυτή η ανάπτυξη επιταχυνθεί, μπορεί να ξεκινήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση που θα οδηγήσει σε «έκρηξη νοημοσύνης».

Ωστόσο, η πλειοψηφία των ειδικών θεωρεί ότι η μοναδικότητα δεν θα έρθει τόσο σύντομα. Ο Dilmegani αστειεύτηκε: «Αν η μοναδικότητα έρθει του χρόνου, θα εκτυπώσω το άρθρο μας και θα το φάω».

Η υπεραισιοδοξία για την AI δεν είναι καινούργια. Πολλές υπερβολικές προβλέψεις στο παρελθόν αποδείχθηκαν λανθασμένες. Για παράδειγμα, ο Geoffrey Hinton, γνωστός ως «ο νονός της AI», είχε προβλέψει ότι τα νοσοκομεία δεν θα χρειάζονταν ακτινολόγους μέχρι το 2021, καθώς θα αντικαθίσταντο από AI. Από το 1965, ο πρωτοπόρος της AI Herbert Simon είχε δηλώσει: «Οι μηχανές θα είναι σε θέση, μέσα σε είκοσι χρόνια, να κάνουν οποιαδήποτε εργασία κάνει ο άνθρωπος».

Πότε είναι πιο πιθανό να έρθει η μοναδικότητα

Για να αποκτήσει μια πιο σαφή εικόνα, ο Dilmegani και οι συνεργάτες του συνδύασαν στοιχεία από έρευνες που κάλυψαν 8.590 ειδικούς AI. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, αν και οι προβλέψεις έχουν φέρει τη μοναδικότητα πιο κοντά μετά την κυκλοφορία του ChatGPT, οι περισσότεροι ειδικοί πιστεύουν ότι είναι πιθανό να συμβεί σε περίπου 20 χρόνια.

Για να φτάσουμε στη μοναδικότητα, η AI πρέπει πρώτα να φτάσει σε ένα στάδιο γνωστό ως Τεχνητή Γενική Νοημοσύνη (AGI), όπου θα έχει ανθρώπινες ικανότητες σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών. Αν και οι προβλέψεις διαφέρουν, η συναίνεση είναι γύρω στο 2040. Κάποιες ομάδες, όπως επενδυτές, είναι πιο αισιόδοξες και προβλέπουν την AGI γύρω στο 2030.

Μόλις επιτευχθεί η AGI, οι ειδικοί πιστεύουν ότι η μοναδικότητα θα ακολουθήσει σύντομα, καθώς η AI θα εξελιχθεί ραγδαία σε «υπερνοημοσύνη». Σε μία έρευνα, οι επιστήμονες εκτίμησαν πιθανότητα 10% η μοναδικότητα να έρθει 2 χρόνια μετά την AGI και 75% να συμβεί μέσα στα επόμενα 30 χρόνια.

Αν και οι εκτιμήσεις των ειδικών τοποθετούν τη μοναδικότητα πολύ αργότερα από τις προβλέψεις των Musk και Altman, η πλειοψηφία συμφωνεί ότι η στιγμή αυτή θα έρθει. Αυτό σημαίνει ότι η ανθρωπότητα ίσως να μην έχει πολύ ακόμη χρόνο ως το πιο έξυπνο είδος στη Γη.

