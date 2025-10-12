Η Κίνα αποσυνδέεται από τον κόσμο: 13.000 χιλιόμετρα υποθαλάσσιων αγωγών έως το 2030 για πλήρη ενεργειακή αυτάρκεια

Η Κίνα κατασκευάζει δίκτυο 13.000 χλμ. υποθαλάσσιων αγωγών έως το 2030 για ενεργειακή ανεξαρτησία. Τεχνολογία βαθέων υδάτων, πράσινα καύσιμα και επενδύσεις σε αιολικά και ηλιακά έργα.

Η Κίνα επιταχύνει το σχέδιό της για πλήρη ενεργειακή αυτάρκεια, επενδύοντας σε ένα γιγαντιαίο δίκτυο υποθαλάσσιων αγωγών που ήδη ξεπερνά τα 10.000 χιλιόμετρα και αναμένεται να φτάσει τα 13.000 έως το 2030. Πρόκειται για ένα έργο-ορόσημο που συνδυάζει την ενεργειακή ασφάλεια με τη μετάβαση σε καθαρότερες πηγές ενέργειας, μειώνοντας την εξάρτηση της χώρας από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Μόνο την περίοδο 2021-2025, η Κίνα εγκατέστησε 1.500 χιλιόμετρα νέων αγωγών σε βάθος έως και 1.500 μέτρων, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της σε υπεράκτιες ζώνες και βαθιά νερά. Οι αγωγοί αυτοί, διαφορετικής διαμέτρου (από 3 έως 120 εκατοστά), μεταφέρουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από υπεράκτιες μονάδες προς την ενδοχώρα.

Επενδύσεις-μαμούθ στην υπεράκτια ενέργεια

Η Κίνα επενδύει ταυτόχρονα σε υπεράκτια αιολικά πάρκα, πλωτές ηλιακές μονάδες και υπερβαθείς πλατφόρμες φυσικού αερίου, όπως το Deep Sea No. 1, το οποίο λειτουργεί εξ ολοκλήρου με κινεζική τεχνογνωσία σε βάθος 1.500 μέτρων. Για την τοποθέτηση των αγωγών, χρησιμοποιείται η ειδική γερανογέφυρα Hui Yang Shi You 201, ικανός να επιχειρεί σε βάθη έως 3.000 μέτρων.

Το έργο του Κόλπου Χοχάι, με 3.200 χιλιόμετρα αγωγών, αποτελεί την καρδιά του ενεργειακού δικτύου, εξυπηρετώντας τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την ηπειρωτική Κίνα.

Τεχνολογία και ανθεκτικότητα

Οι νέοι αγωγοί είναι κατασκευασμένοι με αντιδιαβρωτική επεξεργασία και μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες έως 120°C, επιτρέποντας τη μεταφορά ενεργειακών ρευμάτων υψηλής πίεσης και θερμότητας.

Παράλληλα, το Πεκίνο μελετά τη δυνατότητα οι μελλοντικοί αγωγοί να μεταφέρουν πράσινα καύσιμα, όπως υδρογόνο ή σχιστολιθικό αέριο, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Made in China 2030» για την απανθρακοποίηση και την τεχνολογική κυριαρχία στον ενεργειακό τομέα.

Η ολοκλήρωση του έργου έως το 2030 θα σηματοδοτήσει τη μετατροπή της Κίνας σε αυτάρκη ενεργειακή δύναμη, ικανή να καλύπτει τις τεράστιες ανάγκες της χωρίς εξάρτηση από διεθνείς αγορές.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ